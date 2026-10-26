ولي عهد الفجيرة يستقبل سفراء موريتانيا وجورجيا وهايتي

الفجيرة في 26 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة عبد الله أباه كبد، سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، وسعادة جورج جانجغافا، سفير جورجيا لدى الدولة، وسعادة فرانسوا غيوم الثاني، سفير جمهورية هايتي لدى الدولة.

ورحّب سموّه بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين على شتى الأصعدة.

وعبّر السفراء عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة وحفاوة الاستقبال، مُشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على كافة المستويات.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.