رباعي شرطة دبي يتأهل لمونديال إيرون مان

صلالة في 26 أكتوبر/ وام/ تأهل رباعي فريق شرطة دبي للترايثلون إلى بطولة العالم لـ"إيرون مان"، المقررة العام المقبل في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إحراز الفريق المركز الثاني في فئة أندية الترايثلون، ضمن منافسات بطولة "إيرون مان 70.3"، التي اختتمت أمس، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان.

وضم الرباعي المتأهل كلاً من سمير فارما، وسالم الشامسي، ومروان البنا، وماديسون كواساكي، بعد النتائج المميزة التي حققوها في البطولة.

وتصدر سمير فارما منافسات الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً، كما حل ثانياً في الترتيب العام، فيما أحرز سالم الشامسي المركز الثاني في الفئة العمرية نفسها، وجاء خامساً في الترتيب العام.

وفي الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً، احتل مروان البنا المركز الثالث، وحل تاسعاً في الترتيب العام، فيما أحرزت ماديسون كواساكي المركز الثالث في الفئة العمرية نفسها للسيدات.