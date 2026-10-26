الشارقة للخدمات الإنسانية تقدّم «60 ثانية» بمعرض الكتاب

الشارقة في 26 أكتوبر/ وام/ تشارك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الدورة المُقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 4 من نوفمبر المقبل من خلال جناحها الذي يجمع بين المعرفة والتوعية والتواصل المجتمعي وتقدّم ضمن مشاركتها الإصدارَ الثامن من سلسلة "60 ثانية"، التي تتناول موضوع المراهقة واضطراب طيف التوحد في تجربة معرفية تسعى إلى تقديم المعلومات المُتخصصة بأسلوب مُبسّط ومُكثف يسهل الوصول إليه والاستفادة منه.

وتأتي مشاركة المدينة بهذه السلسلة في المعرض انسجاماً مع رسالتها في نشر المعرفة المُتخصصة وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم واستقلاليتهم وإيصال الخبرات والممارسات المتخصصة إلى جمهور أوسع بما يسهم في بناء فهمٍ أكثر شمولاً للتوحد واحتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في مختلف مراحل حياتهم.

ومن خلال السلسلة تسعى المدينة إلى توسيع نطاق النقاش حول اضطراب طيف التوحد بما يتجاوز مرحلة الطفولة إلى مختلف مراحل الحياة مع التركيز على خصوصية مرحلة المراهقة وما تفرضه من احتياجات وتحديات وصولاً إلى مرحلة الرشد وما يرتبط بها من قضايا الاستقلالية والاندماج المجتمعي والتعليم والتأهيل والعمل وبناء حياة أكثر جودة واستقراراً.

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن مشاركة المدينة في المعرض تمثل امتداداً لدورها في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن سلسلة "60 ثانية" تأتي كإحدى المبادرات التي تسعى المدينة من خلالها إلى تقديم المعرفة المتخصصة بطريقةٍ قريبة من الجمهور و نحن ننظرُ إلى المعرفة بوصفها إحدى أهم أدوات التمكين، لذلك تحرصُ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على أن تكون حاضرة في المنصات التي تتيح لها الوصول إلى مختلف فئات المجتمع ومعرض الشارقة الدولي للكتاب يمثلُ مساحة مُهمّة للقاء والتفاعل وتبادل المعرفة.

وأوضحت "حرصنا من خلال جناح المدينة على أن تكونَ مشاركتنا أكثر من مجرد عرض للإصدارات والمحتوى وأن تشكلَ تجربة معرفية وإنسانية تعكس رسالتنا في التوعية والتمكين واحترام الاختلاف وتعزيز الاستقلالية والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة ونحن نؤمن بأن نشر المعرفة المتخصصة يفتح أبواباً أوسع للفهم والفهم يقود إلى ممارسات أكثر وعياً ودعماً واحتواءً".