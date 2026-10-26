منتدى الإعلام العالمي يسلط الضوء على صعود أبوظبي مركزاً للتمويل والاستثمار

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ اختتم أبوظبي العالمي "ADGM"، الدورة الثالثة والأكبر على الإطلاق من منتدى الإعلام العالمي، الذي استضاف 33 صحفياً وممثلاً عن وسائل الإعلام، من بينهم 13 ممثلاً عن مؤسسات إعلامية دولية حضروا من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والصين، حيث شاركوا في برنامج متكامل سلّط الضوء على المكانة المتنامية لأبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار والابتكار.

وانعقد المنتدى تحت شعار "من أبوظبي: ملتقى رأس المال والشراكات والفرص" بمشاركة نخبة من القيادات والمتحدثين من أبوظبي العالمي ADGM"" ومختلف الجهات المتخصصة في قطاعي المال والأعمال في أبوظبي، إلى جانب شخصيات إعلامية إقليمية ودولية.

وأكّد الحدث التزام أبوظبي العالمي "ADGM" بتعزيز التواصل الفاعل مع الجهات ذات الصلة، وترسيخ علاقاته مع وسائل الإعلام الدولية، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة أمام الجمهور العالمي.

ورسّخ منتدى الإعلام العالمي مكانته منصةً مهمة لربط وسائل الإعلام الدولية بأهم الجهات الاقتصادية في أبوظبي، وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاطلاع مباشرة على مسيرة النمو في الإمارة، والفرص الاستثمارية التي توفرها، وأولوياتها الاستراتيجية.

ومن خلال التواصل المباشر مع صناع السياسات وقادة القطاعات والمستثمرين والمبتكرين، أتاح المنتدى للإعلاميين المشاركين فرصة التعرّف عن كثب على المنظومة المتكاملة القائمة على التعاون، والتي تدعم ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها "عاصمة رأس المال".

وجاءت دورة عام 2026 ثمرة تعاون وثيق مع مؤسسات وجهات من القطاعين العام والخاص في الإمارة، ما يعكس قوة الترابط والتعاون بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال فيها.

وفي هذا الإطار، قال محمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشؤون الاتصال في أبوظبي العالمي "ADGM"، إن أبوظبي تستمدّ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتمويل والأعمال من رؤيتها الاقتصادية الواضحة وشراكاتها الراسخة، ومع احتفالنا بالذكرى الحادية عشرة لتأسيس أبوظبي العالمي، نؤكد أن بناء روابط دولية فاعلة لا يقتصر على استقطاب رؤوس الأموال والشركات، بل يمتد إلى ترسيخ دورنا بوابةً تربط الأسواق والشركات بالفرص الاستثمارية حول العالم، وتسهم في دعم مسيرة نمو أبوظبي وتعزيز مكانتها عاصمةً لرأس المال، فالتواصل العالمي الفاعل يقوم على استقطاب الاستثمارات، وبناء الثقة، وتوطيد علاقات مستدامة مع مختلف الأطراف المعنية التي تسهم في صياغة المشهد الاقتصادي الدولي.

وأضاف ان منتدى الإعلام العالمي يسهم في تعزيز هذا الحوار، من خلال إتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام الدولية للتواصل المباشر مع منظومة الأعمال الحيوية في أبوظبي، وتكوين فهم أعمق لحركة رؤوس الأموال، والشراكات العابرة للحدود، والفرص الاستثمارية التي تشكّل ملامح اقتصادات المنطقة والعالم.

وشهد اليوم الأول من المنتدى استعراضاً شاملاً للمنظومة المتكاملة في أبوظبي العالمي "ADGM"، بما في ذلك أطره التنظيمية والقانونية، ومبادرات تطوير الأسواق، وقدراته في مجال تنمية المواهب والكفاءات.

وقدّم ممثلون عن سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم أبوظبي العالمي، وأكاديمية أبوظبي العالمي، رؤاهم حول التطور المتواصل للمركز ودوره في تيسير الأعمال والاستثمارات الدولية.

وتضمّن المنتدى إحاطة خاصة حول أسبوع أبوظبي المالي "ADFW"، أتاحت للمشاركين التعرف على النسخة الخامسة المرتقبة من الحدث، والمقرر عقدها في ديسمبر 2026، وسلّطت الضوء على دوره المتنامي كمنصة للحوار وتعزيز التعاون المالي على المستوى الدولي.

وأعقبت ذلك جلسة نقاشية جمعت نخبة رفيعة المستوى من ممثلي "هاشد جلوبال مانجمنت"، و"آي كابيتال"، و"بيتكوين سويس"، حيث استعرضوا تجاربهم في العمل ضمن منظومة أبوظبي العالمي، وناقشوا أهمّ العوامل التي تجعل الإمارة وجهةً جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.

وفي اليوم الثاني، توسع نطاق الحوار ليشمل المشهد الاقتصادي في أبوظبي، من خلال سلسلة من النقاشات بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية بارزة، ومؤسسات استثمارية وشركات من القطاع الخاص.

وتناولت جلسة بعنوان "آفاق الاقتصاد في أبوظبي.. النمو والاستثمار والفرص العالمية"، بمشاركة ممثلين عن "الدار"، و"لونيت"، و"مؤسسة بلاك روك للاستثمار"، تطورات المشهد الاستثماري في الإمارة، وجهود التنويع الاقتصادي، وفرص النمو الواعدة.

كما جمعت جلسة "تمكين الاقتصاد الرقمي في أبوظبي" قيادات من "بريسايت"، و"فينتشر ون"، لمناقشة دور الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي المستقبلي.

أما الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان "مزايا أبوظبي التنافسية"، فشهدت مشاركة ممثلين عن غرفة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز "Hub71"، وسلّطت الضوء على قوة منظومة الأعمال المتكاملة في الإمارة، والمبادرات المشتركة التي تدعم استقطاب واستبقاء الشركات ورواد الأعمال والكفاءات الدولية.

وأتيحت للصحفيين الضيوف فرصة زيارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تعرّفوا على أسواق رأس المال في الإمارة واطلعوا على بنيتها التحتية المالية.

واختُتمت فعاليات المنتدى باحتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس أبوظبي العالمي "ADGM"، جمعت نخبة من ممثلي مجتمع المال والأعمال ضمن منظومته، في جزيرة الريم. واحتفت الفعالية بمسيرة امتدت لأكثر من عقد من النمو والتعاون، وشهدت ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أكبر المراكز المالية في العالم، وتعاظم إسهامه في دعم اقتصاد أبوظبي.