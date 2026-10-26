فعاليات "الشارقة للرسوم المتحركة " تستقطب 8000 زائر

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / استقطب "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة" ،الذي اختمم نسخته الرابعة في منطقة "الجادة" 8075 زائراً، حيث شمل 150 فعالية شارك بها 70 خبيراً ومتخصصاً من 30 دولة في دورة شهدت توسعاً في مجالات المشاركة وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين المبدعين والناشرين والمنتجين والاستوديوهات العالمية.

واستهل حفل الختام الذي قدمته الفنانة الأمريكية لورين ماري كيم بعرض مرئي استعاد رحلة المؤتمر كمنصة تجمع الفنانين والمبدعين وصُنّاع الرسوم المتحركة والقصص المصورة من مختلف أنحاء العالم وجمع الفيديو لقطات من الفعاليات واللقاءات المهنية والعروض الفنية مسلطاً الضوء على جهود المبدعين وفرق العمل التي أسهمت في تطوير المؤتمر.

وكرّم المؤتمر الفائزين بجائزة "اعرض مشروعك" التي تتيح للمبدعين تقديم أفكارهم لتطوير مسلسلات رسوم متحركة للأطفال حيث فازت آلاء مقبول بالمركز الأول وحلت نورهان عاطف في المركز الثاني فيما نالت عناية عمر المركز الثالث.

كما شهد الحفل تكريم الفائزين بتحدي "من الكتاب إلى الشاشة" الذي يهدف إلى دعم تحويل الأعمال الأدبية إلى مشاريع بصرية حيث حصدت "دار أصالة" المركز الأول وجاءت "منشورات ينبع الكتاب" في المركز الثاني فيما نالت "مجرة للنشر" المركز الثالث.

و ذكرت خولة المجيني المديرة التنفيذية لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة أن المؤتمر يواصل تطوره في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت من رعاية الإبداع أساساً لمشروع الشارقة الثقافي مشيرة إلى أن دعم وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب أسهمت في توسيع مجالاته وتعزيز دوره في ربط المواهب العربية بالخبرات العالمية.

وفي كلمتها خلال حفل الختام أوضحت المجيني أن اللقاءات التي جمعت المواهب بفنانين لطالما تابعوا أعمالهم والحوارات التي أتاحت للمبدعين الشباب عرض أفكارهم ومشاريعهم أمام الناشرين والمنتجين والخبراء تعكس القيمة الحقيقية للمؤتمر.

و جمعت جلسات المؤتمر نخبة من المخرجين والرسامين وخبراء الإنتاج والسرد البصري الذين استعرضوا تجاربهم في صناعة أعمال سينمائية وتلفزيونية وقصص مصورة حققت انتشاراً عالمياً وتناولت النقاشات مراحل تطوير الأفكار وبناء الشخصيات والعوالم البصرية وتقنيات التحريك والإخراج إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تطوير الإنتاج الإبداعي.

كما ناقشت الجلسات مستقبل صناعة الرسوم المتحركة في المنطقة العربية وأفريقيا والتحديات التي تواجه الاستوديوهات المستقلة وفرص التعاون بين المؤسسات الإبداعية المحلية والعالمية فيما خصص المؤتمر جانباً من برنامجه لمشاركة المرأة في قيادة المشاريع الإبداعية.

وأتاح البرنامج التعليمي للمشاركين حضور أكثر من 55 ورشة عمل ودورة احترافية متخصصة قدم خلالها خبراء ومبدعون من مختلف أنحاء العالم تجارب عملية في الرسم والتحريك وتصميم الشخصيات وصناعة القصص المصورة والأداء الصوتي.

واستقطبت المعارض والأركان التفاعلية جمهور المؤتمر حيث ضم معرض "الأميرات والأبطال" أكثر من 100 رسم أصلي وتاريخي لشخصيات من أشهر أفلام "ديزني" فيما قدم معرض "أرابيسك" أعمالاً فنية مستوحاة من التراث والفلكلور العربي بمشاركة 14 فنانا كما أتاح "ركن الدبلجة" للزوار تجربة الأداء الصوتي للشخصيات الكرتونية واكتشاف مهاراتهم في هذا المجال.

وامتدت الفعاليات إلى عروض الرسم الحي وممرات القصص المصورة والمساحات المخصصة للفنانين المستقلين إلى جانب تجارب الألعاب الإلكترونية ومسابقاتها،التي استقطبت محبي الرسوم المتحركة والقصص المصورة من مختلف الأجيال.

وشكلت العروض السينمائية والحفلات الموسيقية جانباً من البرنامج الفني للمؤتمر الذي استضاف أوركسترا "فلورنس بوبس" الإيطالية وقدّم للجمهور عروضاً موسيقية مستوحاة من أشهر أعمال الرسوم المتحركة والأفلام إلى جانب مجموعة من العروض السينمائية التي عرّفت الزوار بتجارب وأساليب متنوعة في الإنتاج والتحريك.

واختتمت أوركسترا "فلورنس بوبس" الإيطالية سلسلة عروضها الموسيقية في المؤتمر بحفل حمل عنوان "ليلة من حكايات ديزني" حيث قدّمت مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي ارتبطت بأفلام الرسوم المتحركة العالمية.