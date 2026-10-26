ختام بطولة "شطرنج فتيات الشارقة" بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة

الشارقة في 26 أكتوبر / وام / اختتم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة منافسات البطولة المفتوحة للتصنيف تحت 1700 نقطة بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية ، التي أقيمت على مدار سبع جولات وفق لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج بما يتح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة وتحسين تصنيفاتهم الدولية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن تنظيم البطولة يأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى نشر رياضة الشطرنج وتوسيع قاعدة ممارسيها مشيرة إلى أهمية توفير فرص تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز ثقة اللاعبات بأنفسهن وتأهيلهن للمشاركة في البطولات المقبلة.

وأضافت أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبات المنتسبات حديثاً للتعرف إلى أجواء المنافسات الرسمية واكتساب الخبرة وتطوير مهارات التركيز والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يدعم مسيرتهن الرياضية ويشجعهن على مواصلة التدريب والتميز.

وفي ختام المنافسات كرّمت الشامسي الفائزين بالمراكز الأولى حيث أحرز الهندي نيرانجان رامكومار المركز الأول والفلبيني ألتيرادو فرانكلين المركز الثاني ومحمد عبدالله الزرعوني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الثالث فيما جاء الهندي أثارفا مانوج رابعاً والفلبيني لاغوادور مارلون خامساً.

و خصّص النادي جوائز لأفضل لاعباته في الفئات العمرية و فازت اللاعبة فاطمة فاروق بجائزة أفضل لاعبة تحت 6 سنوات وحور المعيني تحت 8 سنوات ومريم خالد تحت 10 سنوات ولطيفة صالح تحت 12 سنة وعلياء الأميري تحت 14 سنة تقديراً لأدائهن وتحفيزاً لهن على مواصلة التطور والتميز.