ولي عهد الفجيرة يلتقي وفداً من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ويطّلع على دورها واختصاصاتها

الفجيرة في 26 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، وفدًا من "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، برئاسة سعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للشركة.

جرى خلال اللقاء استعراض دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واختصاصاتها، ومناقشة عددٍ من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية في المجتمع، والحد من مخاطر المديونية لدى المواطنين ودعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

كما اطّلع سمو ولي عهد الفجيرة على اختصاصات الشركة ودورها في خدمة القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير المعلومات والتقارير الائتمانية التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب دورها المجتمعي في نشر الوعي والثقافة المالية.

و تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة، وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة المصروفات والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالوعي المالي والقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نشر الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسيف الجسمي مدير قسم الشؤون القانونية بالشركة، وخالد سعيد آل علي مدير مكتب المدير العام للشركة.