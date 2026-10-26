«جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات » تنظم برنامجاً تدريبياً لتطوير المهارات والكفاءات المهنية

الشارقة في 26 أكتوبر/وام/ تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برنامجاً تدريبياً مهنياً يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل بهدف تنمية المهارات التخصصية للعاملين في القطاع وتعزيز قدراتهم على توظيف المعارف والتقنيات الحديثة في تطوير بيئات العمل المكتبي والثقافي.

يأتي البرنامج في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم التطوير المهني للعاملين في مجال المكتبات ومراكز مصادر التعلم وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتقنيات الحديثة في القطاع.

يتضمن البرنامج ورشة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في قيادة المؤسسات الثقافية» تُعقد في المركز الثقافي الإبداعي بأم القيوين والجامعة الأمريكية في دبي وبيت الفلسفة بالفجيرة ومركز نبض بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي وتهدف إلى تعريف المشاركين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الثقافية واستكشاف سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمل.

ويشمل البرنامج أيضا ورشة «سلسلة تنمية المجموعات المكتبية» تُعقد بمقر هيئة الشارقة للكتاب ومركز نبض بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي بهدف تعزيز معارف العاملين في المكتبات بأساليب تنمية المجموعات المكتبية وتطوير مهارات اختيار مصادر المعلومات وتقييمها وتنظيمها بما يلبي احتياجات المستفيدين ويواكب التطورات المعرفية والتقنية.

وأكد فهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرص الجمعية على تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في قطاع المكتبات والمعلومات ومواكبة التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في بناء مجتمع المعرفة.

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