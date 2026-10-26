"كابيتال إتش" تعلن الهوية الجديدة لـ"سيرت" خلال فعالية "إنكس نكست 2026"

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / نظمت "كابيتال إتش"، الذراع الاستثمارية لكليات التقنية العليا، فعاليتها السنوية تحت عنوان "إنكس نكست 2026"، وشعار "مستقبل التعليم والمهارات وتطوير القوى العاملة"، برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة "كابيتال إتش"، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن الهوية الجديدة لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، تحت اسم "إينكس للتعليم"، ذراع "كابيتال إتش" للتعليم والتدريب، بالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس المركز.

وتضمنت الفعالية توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية ودولية، إلى جانب تكريم 17 جهة من شركاء مركز "سيرت"، تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرته على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في كلمة له إن الاستثمار في قدرات الإنسان يشكّل أساساً لتقدم دولة الإمارات وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

وأضاف أنه مع التطلع إلى مئوية الإمارات 2071، تتعاظم المسؤولية عن تزويد أفراد المجتمع بالقدرات التي تمكّنهم من الإسهام في صناعة المستقبل ونعمل في "كابيتال إتش" على ترجمة هذا التوجه من خلال استثمارات استراتيجية في التعليم والتدريب، تعزز القدرات البشرية، وتواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد الوطني، وتدعم أولويات الدولة ونعتز بمسيرة مركز "سيرت" التي أسهمت، على مدى ثلاثة عقود، في تطوير المواهب، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتوسيع الفرص في الدولة.

وأكد معاليه أهمية "إنكس نكست" بوصفها منصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتحويل الأفكار إلى مبادرات عملية تربط التعليم بالأولويات الاقتصادية، وتزوّد الأجيال المقبلة بالمعرفة والثقة والقدرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل.

من جانبه، قال محمد غياث، الرئيس التنفيذي لـ"كابيتال إتش": "نبني في "كابيتال إتش" نموذجاً استثمارياً يجمع بين الكفاءة المالية والأثر بعيد المدى، وننظر إلى العوائد المستدامة والأثر المجتمعي بوصفهما ركيزتين متكاملتين؛ فالعوائد تدعم قدرة المؤسسات على التوسع والتطور، فيما تتجسد قيمة استثماراتنا في تعزيز الابتكار، وتنمية القطاعات الحيوية، ودعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة".

وأضاف: "نركز خلال المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة المضافة لاستثمارات المجموعة، وتعزيز التكامل بين شركاتها، وتوجيه مواردنا نحو فرص واعدة تحقق عوائد مستدامة وأثراً اقتصادياً ومجتمعياً ملموساً".

وكشفت "كابيتال إتش" خلال الفعالية عن الهوية الجديدة لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت"، الذي أصبح يحمل اسم "إينكس للتعليم"، ذراع "كابيتال إتش" للتعليم والتدريب.

ويستند "إينكس للتعليم" إلى إرث مركز "سيرت" وخبراته الممتدة لثلاثة عقود ويجمع بين الخبرات العالمية والحلول المبتكرة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير القوى العاملة، بما يسهم في تمكين الأفراد، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتنمية الكفاءات الوطنية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

ويضم "إينكس للتعليم" أربع أكاديميات متخصصة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمبادرات الوطنية، واللغات والتواصل، ومركز التقييم.

وتتكامل خبرات هذه الأكاديميات مع قدراته الأساسية في التعليم التنفيذي والتدريب المهني، وحلول القوى العاملة المخصصة، والاستشارات، والبحث والابتكار، بما يربط تقييم القدرات بالتعلم والتطوير، ويدعم التقدم المهني للأفراد، ويلبّي احتياجات المؤسسات.

وقال خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لـ"إينكس للتعليم": "نحمل معنا اليوم إرث مركز "سيرت" الممتد لثلاثة عقود، وصلنا خلالها عبر برامجنا إلى تخريج أكثر من 105 آلاف مهني، وأجرينا أكثر من 500 ألف تقييم، ونفذنا أكثر من 600 مشروع استراتيجي على مستوى الدولة لكن إنجازنا الأهم يبقى في الأثر الذي تركناه في حياة الأفراد، من خلال تعزيز ثقتهم بقدراتهم وتوسيع فرصهم المهنية".

وأضاف أن هذا التحول إلى "إينكس للتعليم" يمثل امتداداً لهذه المسيرة وانطلاقة نحو مرحلة جديدة، نبني فيها على خبراتنا المتراكمة لتطوير برامجنا وأكاديمياتنا المتخصصة، وتوسيع شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال".

وألقى مارك آدامز، المؤسس المشارك لشركة "أرايا لابز"، كلمة رئيسية بعنوان "مستقبل التعليم: بناء القدرات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي"، تلتها جلسة حوارية بعنوان "من التعلم إلى القدرات"، ناقشت متطلبات الاستعداد للمستقبل من منظور الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال.

وفي إطار توجهها نحو توسيع شبكة شراكاتها، وقّعت "إينكس للتعليم" مجموعة من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وشركات محلية ودولية في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا والتقييم والشهادات المهنية وخدمات التوظيف، بهدف بناء منظومة تعاون تجمع الخبرات والإمكانات، وتترجمها إلى برامج وحلول تعليمية وتدريبية تواكب احتياجات سوق العمل وتطوراته.

و كرّمت "كابيتال إتش" 17 جهة من شركاء مركز "سيرت"، تقديراً لإسهاماتها في مسيرته الممتدة لثلاثة عقود.

واختُتمت فعالية "إنكس نكست 2026" بفقرة بعنوان "من الرؤية إلى العمل"، سلّطت الضوء على أهمية تحويل الرؤى والأفكار إلى مبادرات عملية تسهم في بناء القدرات وتطوير المهارات.

وأتاحت الأنشطة التفاعلية المصاحبة للحضور فرصة التعرف عن قرب إلى الأكاديميات المتخصصة وبرامجها وتجاربها التعليمية، والتواصل مع ممثليها والقيادات والشركاء، واستكشاف فرص التعاون المشترك.