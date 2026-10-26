الاتحاد النسائي العام يطلق أعمال الدفعة الثانية من «مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني» في بكين

بكين في 26 أكتوبر/وام/ أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بكين أعمال الدفعة الثانية من مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، ضمن برنامجه الممتد حتى 31 أكتوبر الجاري ضمن مبادرة مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة، التي أطلقها الاتحاد بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

يهدف المجلس إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الأسواق العالمية، بما يترجم رؤية «أم الإمارات 50:50» إلى مبادرات عملية مستدامة.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "يعكس انطلاق أعمال الدفعة الثانية من مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني التزام الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، باستدامة المبادرات التنموية ونقلها إلى مراحل تنفيذية متقدمة وهو ما يجسد عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتوفير المساحة الملائمة لترجمة الحوار الاقتصادي إلى بيئة عمل تفاعلية تمكّن رائدات الأعمال من الاطلاع المباشر على الخبرات العالمية والتجارب المتقدمة في القطاعات الحديثة".

وتتوزع أعمال الدفعة الثانية على أربع مدن صينية رئيسية هي بكين، وييوو، وسوتشو، وكونمينغ ويضم الوفد الإماراتي نخبة من رائدات الأعمال الممثلات لقطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة.

واستهل الوفد زيارته العاصمة بكين ببرنامج حافل شمل المحاضرات الاقتصادية والسياسية المقدمة من خبراء متخصصين، إلى جانب جولات ميدانية شملت القصر الصيفي، ومنطقة سانليتون الثقافية، والعديد من المراكز الاقتصادية البارزة.

تخللت الزيارة لقاءات ضمن فعالية «إمباور هير» (EmpowerHer) للتواصل وبناء العلاقات مع نخبة من رائدات الأعمال والقيادات النسائية الصينية وركزت على تبادل التعريف بالشركات واستكشاف فرص التعاون في السوق الصينية، بينما خصصت جلسة لبحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والأزياء، والتمويل، والتجارة الرقمية.

وتضمن البرنامج زيارات ميدانية لأهم حاضنات الأعمال والمراكز التكنولوجية في بكين، في مقدمتها مركز «هايكول» لريادة الأعمال، ومعهد بكين يونيدرو لأبحاث تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ومركز معارض منطقة تشونغقوانتسون الوطنية النموذجية للابتكار، بالإضافة إلى زيارة مجموعة «إيفي» للأزياء والصناعات الثقافية، للوقوف على أحدث التقنيات والحلول الصناعية وبحث سبل نقل المعرفة وتطوير الشراكات الاستثمارية.