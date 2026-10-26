"أوقاف دبي" تفتتح وقف المحميد ضمن "بنيان الخير"

دبي في 26 أكتوبر /وام/افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وقف الدكتور وائل المحميد وذلك ضمن مبادرة "بنيان الخير" التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و"الإمارات اليوم".

يأتي (وقف المحميد) ضمن سلسلة الأوقاف التي تستهدف مبادرة "بنيان الخير" إنشاءها بما يسهم في توفير موارد مستدامة لدعم محدودي الدخل والأسر المتعففة والحالات الإنسانية وترسيخ مفهوم الوقف شريكاً في التنمية وخدمة المجتمع.

يتكون وقف المحميد من فيلا سكنية بمنطقة عود المطينة بمساحة 3938 قدما مربعا بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم منها مليون قيمة الأرض و ومليونان تكاليف الإنشاء.

وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي أن افتتاح وقف المحميد ضمن مبادرة "بنيان الخير" يجسد الدور التنموي للوقف في توفير موارد مستدامة تسهم في دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية وترسخ ثقافة العطاء المستدام في المجتمع.

وقال إن مبادرة «بنيان الخير» تعكس نهج المؤسسة في تطوير أوقاف نوعية وتحويل مساهمات الواقفين إلى أصول منتجة يستمر أثرها وتوجّه عوائدها إلى مستحقيها بما يعزز التكافل المجتمعي ويدعم جودة الحياة.

من جانبه قال أحمد حسن مدير المشاريع في المؤسسة إن وقف المحميد يترجم عملياً أهداف مبادرة «بنيان الخير» في تحويل الوقف إلى مورد مستدام يسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل المجتمعي .

من جانبه قال الدكتور وائل المحميد إن المساهمة في إنشاء الوقف تأتي إيماناً بأهمية ترسيخ ثقافة الوقف ودوره في خدمة المجتمع مؤكداً أن الوقف من أوجه العطاء التي يستمر أثرها ويتيح توجيه الريع إلى الفئات التي تحتاج إلى الدعم بصورة مستدامة.

وحققت مبادرة "بنيان الخير" مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم وتشييد 22 مبنى وقفياً يعود ريعها لدعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.