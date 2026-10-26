جناح الإمارات يستعرض القدرات الوطنية في الدفاع والأمن بـ " سوفكس الأردن 2026 " غدا

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ يبدأ الجناح الوطني لدولة الإمارات غداً مشاركته في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2026"، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري بمركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات (AIECC) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناح بهدف استعراض القدرات المتقدمة للصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن على مستوى المنطقة، والتعريف بقدراتها الصناعية والتكنولوجية والتزامها بتعزيز التعاون الدولي.

يُقام "سوفكس الأردن" كل عامين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ومشاركة وفود عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الصناعات الدفاعية، إلى جانب الشركات المصنعة وممثلي القطاع من مختلف أنحاء العالم.

يسبق انطلاق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC) اليوم فيما تركز فعاليات المعرض على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكارات التكتيكية والأنظمة غير المأهولة والشراكات الدفاعية الدولية.

ويدعم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مشاركة الجناح الوطني في "سوفكس الأردن 2026" ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

ويسعى المجلس من خلال هذا الدعم إلى مساندة الشركات الوطنية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة واستكشاف فرص النمو، إلى جانب الإسهام في تطوير منظومة دفاعية مبتكرة ومرنة وجاهزة للمستقبل، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام دولة الإمارات بدفع عجلة الابتكار في الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعي الدفاع والأمن الوطنيين.

يضم الجناح نخبة من الجهات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، تشمل مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي "درع الوطن" و"الجندي" المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يبرز تنوع القدرات والخبرات التي تتمتع بها منظومة الصناعات الدفاعية الإماراتية، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

يوفر الجناح الوطني للجهات المشاركة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات والتواصل المباشر مع الوفود العسكرية والجهات الحكومية، واستكشاف فرص أعمال جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، و يبرز استثمارات دولة الإمارات المستمرة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الدفاعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وتسهم مشاركة الجناح في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" (NAVDEX).

وتواصل مجموعة أدنيك، عبر مشاركتها في المعارض الدفاعية الدولية الكبرى، دعم قنوات التواصل بين الجهات العاملة في القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون بين قادة الصناعات الدفاعية والمتخصصين ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وتسلط مجموعة إيدج الضوء على محفظتها المتطورة من القدرات في مجالات الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، بما يعكس التزامها بتعزيز الشراكات المحلية وترسيخ التصنيع الدفاعي الوطني.

وتضم مشاركتها مجموعة من أنظمة الطائرات المسيّرة وحلول التصدي لها، إلى جانب تكنولوجيا الأمن السيبراني المتقدمة والمركبات المدرعة وسفن الدوريات البحرية.

وفي مجال الضربات الدقيقة، تعرض المجموعة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة ومنظومة صواريخ للدفاع الجوي، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة والذخائر صغيرة العيار ومجموعة من الحلول غير الفتاكة.

وتبرز مشاركة المجموعة تكامل قدراتها الصناعية، ودورها في ضمان استمرارية الإمدادات وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الإدامة والدعم على امتداد دورة حياة المنتجات.

وتشارك مجموعة (ملتي ليفل) ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، لتسلط الضوء على دورها في تطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا ودعم منظومة الدفاع والأمن الوطنية المتنامية.

وتسعى المجموعة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات، والإسهام في تطوير قدرات مستقبلية في القطاعات الاستراتيجية.

وتعرض في "سوفكس الأردن 2026" منصة للطائرات المسيّرة تعكس توجهها الأوسع نحو التنقل المتقدم والأنظمة المستقلة والتقنيات الناشئة، وتبرز المشاركة خبرتها في عمليات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية الذكية والحلول القائمة على التكنولوجيا، التي تدعم الكفاءة التشغيلية والاتصال والابتكار في مختلف القطاعات.

وتستعرض (نيكوماتيك) مجموعة من حلول الربط والتكامل التقني المتقدمة، المصممة للاستخدام في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والتطبيقات التي تتطلب مستويات عالية من الموثوقية.

وتتيح الشركة لزوار جناحها الاطلاع على مجموعة من تقنيات الربط والتوصيل الإلكترونية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وعالية الأداء، بما في ذلك حلول التوصيل الكهربائي المتقدمة، والموصلات الدائرية المتينة، والخدمات الهندسية المتخصصة المصممة لتلبية متطلبات البيئات التشغيلية الحرجة.

وتبرز مشاركة نيكوماتيك قدراتها في دعم العملاء عبر خدمات التصميم والتكامل والتصنيع المخصص والدعم الفني، وتقديم حلول تستجيب للمتطلبات المتطورة للجهات العاملة في قطاعي الدفاع والطيران والفضاء.

وتستعرض (حبارى للدفاع والأمن) مجموعة من الحلول الدفاعية والأمنية المتقدمة، المصممة لتعزيز الجاهزية التشغيلية والوعي بالموقف الميداني وفاعلية تنفيذ المهام في مختلف البيئات العملياتية.

وتشمل أبرز التقنيات المعروضة نظام "Bracer™" للاتصالات التكتيكية عبر الأقمار الصناعية، الذي يتيح اتصالات آمنة خارج نطاق خط البصر، من خلال اتصال مرن بالأقمار الصناعية، وخدمات مشفرة لتحديد المواقع، وإمكانات توفر الوعي بالموقف الميداني في الوقت الفعلي.

وتستعرض الشركة أيضاً مجموعة من الأنظمة الروبوتية المطورة للاستخدامات العسكرية وإنفاذ القانون والاستجابة للطوارئ، إلى جانب منظومة "Obsidian™" لمواجهة الطائرات المسيّرة، وأنظمة الأهداف ذاتية التشغيل، وخدمات الاختبار والتقييم، والحلول المتقدمة للتدريب والمحاكاة، بما يدعم تطوير القدرات ورفع مستوى الاستعداد لتنفيذ المهام.

وتشارك مجلتا "درع الوطن" و"الجندي" ضمن الجناح الوطني، لإبراز دورهما في دعم الإعلام الدفاعي المتخصص وتغطية أبرز التطورات والفعاليات المرتبطة بقطاعي الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

ويمكن لزوار معرض "سوفكس الأردن 2026" الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول الدفاعية والأمنية الإماراتية، والتواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في القاعة 2 والجناح رقم H201.