سام مولان يتوج بلقب بطولة البحرين الدولية المفتوحة لهواة الجولف

المنامة في 26 أكتوبر /وام/ توج لاعب منتخب الإمارات للجولف سام مولان بلقب النسخة الثامنة من بطولة البحرين الدولية المفتوحة للهواة للجولف 2026، التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف في مملكة البحرين واختتمت أمس، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ومصر ولبنان وعدد من الدول الأخرى.

وحسم (مولان) اللقب بعد أن أنهى المنافسات بمجموع 201 ضربة، بواقع 15 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق 11 ضربة عن أقرب منافسيه، ليضيف إنجازاً جديداً للجولف الإماراتي.

بهذا الفوز، تأهل (مولان) للمشاركة في بطولة كأس حمد الملكية المقررة الشهر المقبل، إلى جانب بطولة البحرين ضمن جولة “دي بي ورلد” لعام 2027، المقرر إقامتها على ملاعب النادي الملكي للجولف خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2027.

وقدم (مولان) أداءً ثابتاً طوال الجولات الثلاث، إذ سجل 66 ضربة في الجولة الأولى، ثم 65 ضربة في الجولة الثانية، قبل أن يختتم البطولة بـ70 ضربة، محافظاً على صدارة الترتيب حتى نهاية المنافسات.

وجاء في المركز الثاني ياسين لي فالهير من البحرين بمجموع 212 ضربة، فيما حل دانييل سوكولوف من قطر ثالثاً بالمجموع ذاته.

حضر حفل الختام سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب،

وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، واللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف، والأمين العام للاتحاد عادل فياض، وعبدالله الكعبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين.

وأشاد سعادة اللواء / م/ عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، بالإنجاز الذي حققه سام مولان، مؤكداً أن الفوز يعكس تطور رياضة الجولف في دولة الإمارات، وما يتمتع به لاعبو المنتخب من إمكانات فنية وقدرة على المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة في البطولات الخارجية.

وقال الهاشمي إن الفوز يعد إنجازاً يستحق الإشادة، ويؤكد المستوى الفني الذي قدمه اللاعب طوال البطولة، وقدرته على الحفاظ على الصدارة وتحقيق اللقب بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لمواصلة تحقيق النجاحات، مثمناً المستوى التنظيمي للبطولة وما توفره من فرص للاحتكاك واكتساب الخبرات.