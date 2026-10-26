"سباعيات دبي للرجبي" تدرج منافسات الدرجة الثالثة من السلسلة الدولية ببرنامجها

دبي في 26 أكتوبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي إدراج منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة «إتش إس بي سي سفنز» ضمن برنامج المنافسات التي تُقام في استاد «ذا سيفنز» بدبي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويستهل منتخبا نيوزيلندا للرجال والسيدات مشوار الدفاع عن لقبيهما اللذين أحرزاهما في دبي العام الماضي ضمن منافسات السلسلة، بمواجهة منتخب فيجي في فئة الرجال، ومنتخب اليابان في فئة السيدات، وذلك عقب الإعلان عن المجموعات وجدول المباريات.

وتُقام منافسات الدرجة الثالثة من سلسلة «إتش إس بي سي سفنز» للمرة الأولى ضمن البطولة، إلى جانب منافسات الدرجة الأولى، ليصل إجمالي المنتخبات المشاركة في الفئتين إلى 28 منتخباً للرجال والسيدات، تتنافس في 70 مباراة على مدار أيام البطولة الثلاثة.

وتشهد منافسات الرجبي الدولية للفرق المدعوة مشاركة فرق من الأرجنتين والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وإسبانيا، في إطار البرنامج الرياضي المصاحب للبطولة.

وتتيح إضافة منافسات الدرجة الثالثة فرصة التعرف إلى المواهب الصاعدة في اللعبة، و توفر للمنتخبات المشاركة فرصة التقدم عبر مستويات المنافسة الدولية، من خلال مسار التأهل إلى الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى من السلسلة، وصولاً إلى المسار المؤهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.