مصر/ تكريم جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح لجهودها في دعم الحركة الثقافية

القاهرة في 26 أكتوبر/ وام/ شهدت سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في القاهرة اليوم ندوة ثقافية جرى خلالها تكريم جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تقديراً لدورها في دعم الحركة الثقافية والمسرحية ورعاية المواهب، وذلك ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

تناولت الندوة مسيرة الجمعية وإسهاماتها في تنشيط الحراك الثقافي والفني، ودور قيادتها في دعم تجربتها وتعزيز حضورها في المحافل العربية، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالمسرح.

وعلى هامش الندوة، جرى توقيع كتاب «عبدالله محمد الظنحاني.. القيادة الثقافية ربع قرن من الزمان»، الذي يتناول مسيرة رئيس مجلس إدارة الجمعية وإسهاماته في تطوير عملها ودعم أنشطتها على مدى ربع قرن.

وأكد سعادة عبدالله محمد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا التكريم يعكس التقدير العربي لمسيرة الجمعية والجهود المشتركة لأعضائها ومنتسبيها وقال :«نعتز بهذا التكريم الذي يحتفي بعمل ثقافي متواصل، شارك في بنائه أجيال من المبدعين وأعضاء الجمعية.. وما حققته الجمعية هو ثمرة إيمانهم برسالتها وحرصهم على أن تبقى دبا حاضرة بفنونها ومسرحها وإبداع أبنائها».