القسم الخاص للشيخ محمد بن خالد آل نهيان يطلق صندوق "Pvt Dpt – LNG Fund (CEIC) IC" ويستهدف إغلاقاً أوليا بـ1.2 مليار دولار

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ أعلن القسم الخاص للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب شركته التابعة "كيه إس إتش للاستثمار" "KSH Investments"، وهي شركة الاستثمار العالمي وإدارة الأصول الاستراتيجية، عن إطلاق صندوق "Pvt Dpt – LNG Fund (CEIC) IC".

وستتولى شركة "ريم بارتنرز المحدودة" مهام مدير الصندوق، بينما تعمل "كيه إس إتش للاستثمار" كمستشار استراتيجي للصندوق.

يستهدف الإغلاق الأول للصندوق 1.2 مليار دولار، وهو جزء من الاتفاقية الاستراتيجية مع "ميدأوشن إنيرجي" و"إي آي جي" للتعاون في تكوين رأس المال، وتوليد الاستثمارات، وفرص الطاقة والبنية التحتية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أسواق إقليمية مختارة.

يأتي إطلاق هذا الصندوق في إطار مبادرة القسم الخاص وشركة "كيه إس إتش" لتقديم أدواتها الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي "ADGM"، مما يعزز التزامها بدعم التطور المستمر لأسواق المال في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشركة "ريم بارتنرز المحدودة"، مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وتتضمن الأنشطة المرخصة للشركة ترتيب الصفقات في الاستثمارات، وإدارة صندوق استثمار جماعي، وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان فيما يتعلق بوحدات في صندوق استثمار جماعي.

يعكس إطلاق هذا الصندوق طموحاً مشتركاً لتحديد وتطوير فرص طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع تعزيز منصات الاستثمار الإقليمية وتكوين رأس المال المؤسسي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للاستثمار العالمي وإدارة الأصول في القسم الخاص، إن هذا الاستثمار يشكل خطوة استراتيجية جديدة في تعزيز منصتنا الاستثمارية من خلال تقديم أصل استراتيجي رئيسي، ومن خلال الاستفادة من استراتيجيتنا الاستثمارية، فإننا نضع أنفسنا في موضع يتيح لنا التعرض طويل الأجل لأصول البنية التحتية والطاقة العالمية من الطراز الأول، مما يفتح الأبواب أمام المستثمرين الإقليميين للتوحد مع شركاء مؤسسيين رائدين، وتوفر ’ميدأوشن‘ إمكانية الوصول إلى جزء حيوي من مشهد الطاقة العالمي من خلال منصة غاز طبيعي مسال متكاملة، كما تضع شراكتنا الاستراتيجية مع ’إي آي جي‘ الأساس للعمل الجماعي المستقبلي والفرص الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال بورخا جيرفاس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ريم بارتنرز المحدودة"، إن ’ريم بارتنرز‘ تعرب عن امتنانها للقسم الخاص للشيخ محمد بن خالد آل نهيان على هذه الفرصة الفريدة وفخرها بالمشاركة في تطور سوق أبوظبي العالمي ليكون الوجهة المفضلة لجميع الشركات القادمة إلى الشرق الأوسط.

وقال خورخي غارسيا غارسيا، العضو المنتدب في شركة "ريم بارتنرز المحدودة"، نحن في ’ريم بارتنرز‘ فخورون بدعم القسم الخاص للشيخ محمد بن خالد آل نهيان في هذا الإطلاق المثير والمساهمة في نمو سوق أبوظبي العالمي باعتباره الوجهة الأبرز لأسواق المال في المنطقة.