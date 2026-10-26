«نخيل» ترسي عقداً بقيمة تتجاوز 950 مليون درهم لتشييد 617 وحدة سكنية في جزر دبي

دبي في 26 أكتوبر/وام/ أعلنت «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد إنشاءات بقيمة تتجاوز 950 مليون درهم على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»، لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي، ويشمل إنشاء 617 وحدة سكنية موزعة على ثمانية مبانٍ.

يتضمن العقد بناء وحدات سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، إلى جانب أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، والمرافق الرئيسية للسكان، بما في ذلك حمامات السباحة والملاعب الرياضية ومركز اللياقة البدنية.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء أربعة مبانٍ تضم 360 وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028، فيما تتألف المرحلة الرابعة من أربعة مبانٍ تضم 257 وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية بحلول الربع الثاني من عام 2029.

يأتي العقد بعد ترسية «نخيل» مؤخراً عقداً بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم، لتنفيذ 537 وحدة سكنية موزعة على سبعة مبانٍ ضمن المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي يشملها العقدان إلى 1,154 وحدة موزعة على 15 مبنى سكنياً، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.75 مليار درهم لعقود الإنشاءات الرئيسية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: “يمثل هذا العقد خطوة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ مشروع ’باي غروف ريزيدنسز‘، ويوفر إطاراً واضحاً لإنجاز 617 منزلاً إضافياً وإلى جانب العقد السابق للمرحلتين الأولى والثالثة، يعكس هذا الاستثمار التزام ’نخيل‘ بتطوير مجمع سكني متكامل ودعم النمو طويل الأمد لـ’جزر دبي’ وينصب تركيزنا على تسليم منازل ومرافق ومساحات عامة عالية الجودة تسهم في ترسيخ مكانة المشروع وجهة سكنية تتمتع بإطلالة بحرية متميزة.”

من جانبه، قال طارق زعبي، المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»: “ نفخر بشراكتنا مع “نخيل” في تنفيذ المراحل المقبلة من مشروع ’باي غروف ريزيدنسز‘ ويركّز فريقنا على إنجاز الأعمال بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع ضمان التنسيق السلس بين مختلف الأطراف والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع”.

ويضم مشروع «باي غروف ريزيدنسز»، الواقع على الواجهة البحرية، مساحات خارجية مشتركة ذات تنسيق طبيعي، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب مرافق تتيح للسكان الوصول إلى شاطئ كريستال.

وتقع (جزر دبي) قبالة ساحل ديرة، وتتألف من خمس جزر تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 18.6 كيلومتر مربع، ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع أحياء سكنية ومرافق ضيافة وحدائق ووجهات ترفيهية وثقافية