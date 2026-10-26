مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يجتاز المستوى الأول بمسار الابتكار بتطبيقات رصد الأرض

الفجيرة في 26 أكتوبر/وام/ اجتاز"مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية " المستوى الأول من برنامج التدريب والابتكار في مسار تطبيقات رصد الأرض، الذي تنفذه أكاديمية الفضاء الوطنية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، ضمن دفعة عام 2026، في خطوة تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزز قدراتها في المجالات التقنية المتقدمة.

يأتي اجتياز هذا المستوى في إطار حرص المركز على تنمية المعرفة والمهارات المتخصصة في تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرته على توظيف التقنيات الحديثة في دعم الابتكار وتطوير منظومة العمل.

ويواصل المركز الاستثمار في تأهيل كوادره وبناء قدراتها التقنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، ومواكبة التطورات في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات رصد الأرض.