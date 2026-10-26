شكر سموه لاستجابة الإمارات الإغاثية العاجلة.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الباراغواي

أبوظبي في 26 أكتوبر/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

كما أعرب رئيس الباراغوي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لسموه لاستجابة دولة الإمارات الإغاثية العاجلة للمتضررين من تداعيات الظروف المناخية التي شهدتها الباراغواي مؤخراً مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.