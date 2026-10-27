معرض "أراب لاب لايف 2026" بدبي يستقطب أكثر من 13 ألف زائر

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ / وام / وواصل معرض "أراب لاب لايف 2026"، فعاليات يومه الثاني في مركز دبي التجاري العالمي .

يعد المعرض الذي استقطب أكثر من 13000 زائر و 1000عارض من الدولة وخارجها واحداً من أهم فعاليات المختبرات والتكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و يوفر فرصة فريدة للمهنيين من مختلف الصناعات ، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية ، والمختبرات المتعلقة بحماية البيئة والصحة ،لتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات في قطاع المختبرات. .

يجمع الحدث، الذي يختتم غداً ، مديري المختبرات، والمعنيين بضبط الجودة في الصناعات التي تعتمد على المعدات المخبرية وغيرهم من التجار والموردين والمعنيين، ضمن منصة عالمية تفاعلية تعزز الابتكار وتدعم الاكتشاف.

ويقدم المعرض برنامجاً واسعاً من الندوات وورش العمل ، بمشاركة حوالي 350 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين ،لمناقشة أحدث المواضيع والابتكارات في مجال تكنولوجيا المختبرات والتكنولوجيا الحيوية .

وتتميز دورة هذا العام من المعرض بتوسعة في القاعة الدولية ، وإطلاق مناطق متخصصة جديدة مثل منطقة (ArabLife ) التي تضم "علوم الحياة، والبيئة، وسلامة الغذاء والقطاع الطبي"، إلى جانب المختبر الرقمي، والمختبر الصناعي، وابتكارات المختبرات.