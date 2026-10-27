طلبة "تحدّي الحساب الذهني" بالفجيرة يحصدون 18 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية الـ8

الفجيرة في 27 اكتوبر/ وام / حقّق طلبة مبادرة تحدي الحساب الذهني في إمارة الفجيرة نتائج متميزة خلال مشاركتهم في البطولة العربية الثامنة لبرنامج سمارت برين العالمي للحساب الذهني، بحصدهم 18 ميدالية متنوعة في إنجاز يعكس مستوى المهارات الحسابية التي اكتسبوها والجهود المبذولة في إعدادهم للمنافسات.

جاءت النتائج بواقع 4 بالمركز الأول، و4 بالمركز الثاني، و4 بالمركز الثالث، إلى جانب مركزين في المرتبة الرابعة و4 بالمركز الخامس، ضمن منافسات شهدت مشاركة 628 طالباً وطالبة من 6 دول، وتوزعت على 8 مستويات تنافسية، وفق الفئات العمرية ومستويات التدريب.

وتنوّعت إنجازات طلبة المبادرة عبر فئات عمرية تبدأ من أقل من 8 سنوات وحتى 12 سنة، وشملت ثلاثة مستويات تدريبية هي التمهيدي، والمستوى الأول مبتدئ، والمستوى الأول متقدم، بما يعكس تنوّع المشاركات واتساع نطاق الاستفادة من المبادرة في تطوير المهارات الحسابية لدى الطلبة.

تأتي هذه النتائج ثمرة برنامج الإعداد الذي سبق البطولة، إذ خضع الطلبة لتدريبات مكثفة تجاوزت الحصص التحضيرية الثلاث المتفق عليها، بجهود فريق برنامج سمارت برين، مع التركيز على تنمية السرعة والدقة في إجراء العمليات الحسابية، وتعزيز التركيز وإدارة الوقت والتدرب على أجواء المنافسة، بما أسهم في رفع جاهزيتهم للمشاركة.

وتجسّد هذه النتائج أهداف مبادرة تحدي الحساب الذهني، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لدعم الطلبة المتميزين وتنمية قدراتهم الذهنية والحسابية، وتوفير فرص تتيح لهم تطوير مهاراتهم وخوض المنافسات العلمية، بما يعزز حضورهم في المحافل المحلية والعربية والدولية.