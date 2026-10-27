"إير إنديا إكسبريس" تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين "مطار زايد الدولي" وأمريتسار الهندية

أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/ بدأت شركة "إير إنديا إكسبريس" تشغيل رحلات مباشرة بين مطار زايد الدولي ومدينة أمريتسار الهندية، فيما استأنفت رحلاتها إلى غوا اعتباراً من أمس بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة.

وبإضافة الوجهتين، تربط الشركة أبوظبي حالياً بـ17 مدينة هندية عبر نحو 160 رحلة أسبوعياً، ضمن شبكة تشمل بنغالورو ودلهي وكانور وكوتشي وكوزيكود ومانغالورو ومومباي وثيروفانانثابورام وتيروتشيرابالي.

يأتي ذلك ضمن توسع عمليات "إير إنديا إكسبريس" عبر مطار زايد الدولي خلال الإثني عشر شهراً الماضية، إذ أطلقت الشركة منذ عام 2025 رحلات إلى غواهاتي وإندور وحيدر آباد ولوكناو ونافي مومباي وبونه، ما أضاف ستة خطوط جوية من أبوظبي إلى وجهات هندية.

تعد أمريتسار مركزاً ثقافياً وتجارياً رئيسياً في ولاية البنجاب، وتعرف باسم "المدينة الذهبية"، فيما تعد غوا من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الهند، وتتيح الرحلات المباشرة إلى الوجهتين خيارات للسفر لأغراض السياحة والأعمال وزيارة الأهل والأصدقاء، بما يدعم حركة السفر والتواصل بين دولة الإمارات والهند.

وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مطارات أبوظبي"، إن الهند من الأسواق المهمة لأبوظبي، مشيراً إلى أن إطلاق الرحلات إلى أمريتسار واستئناف الرحلات إلى غوا يوسع خيارات السفر، في إطار مواصلة التعاون مع "إير إنديا إكسبريس" في مطار زايد الدولي.

من جانبه، قال نيبون أغاروال، رئيس مجلس إدارة "إير إنديا إكسبريس" الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "إير إنديا"، إن إطلاق الرحلات إلى أمريتسار واستئناف الرحلات إلى غوا يأتيان ضمن توسع شبكة الوجهات الدولية للشركة، بعد إضافة ستة خطوط جوية من أبوظبي خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الرحلات الجديدة توفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، وتعزز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند.