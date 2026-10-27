المركز الزراعي الوطني يبرم 5 مذكرات تفاهم خلال «جرو تيك الشرق الأوسط»

دبي في 27 أكتوبر /وام/ وقّع المركز الزراعي الوطني خمس مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في القطاع الزراعي، خلال مشاركته بصفته الشريك الحكومي الاستراتيجي في معرض «جرو تيك الشرق الأوسط 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والابتكار الزراعي وتمكين المزارعين وتطوير سلاسل الإمداد وتسويق المنتجات المحلية.

تشمل مذكرات التفاهم مجالات تطوير الزراعة المحلية، وتبادل الخبرات، ودعم تنافسية القطاع من خلال الشهادات الزراعية والعضوية، إلى جانب تطوير وتشغيل أنظمة مراقبة المزارع والحلول الرقمية الزراعية، وتعزيز التعاون لتطوير القطاع الزراعي واستدامته.

وشملت الجهات التي وقّع معها المركز مذكرات التفاهم نادي أبوظبي الزراعي، وشركة محصول «ESG Farms Operations»، وشركة «SGS»، وشركة تثمير للتقنيات الزراعية، والمجموعة الوطنية الزراعية.

وأكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن الشراكة مع معرض «جرو تيك الشرق الأوسط 2026» تعكس التزام المركز بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير منظومة العمل الزراعي، انطلاقاً من إيمانه بأن المزارع هو الشريك الاستراتيجي الأول في تطوير القطاع الزراعي الوطني.

وقال إنه من هذا المنطلق، نحرص من خلال لقاءاتنا المستمرة مع المزارعين والشركاء والجهات المعنية والمهتمين بالقطاع الزراعي على الاستماع إلى احتياجاتهم، والتعرف على مختلف التحديات والفرص المتاحة، ومناقشة الحلول العملية وربطها بمبادرات المركز ومشاريعه، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين، ودعم استدامة القطاع الزراعي الوطني وتنافسيته.

وأضاف: "نركز في استراتيجيتنا على تعزيز الشراكات والبحث التطبيقي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد الاستخدام، ولا سيما المياه، وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تحقق أثراً ملموساً في القطاع الزراعي.. ونستهدف بحلول عام 2030 تبني 30% من المزارع حلولاً ذكية مناخياً، أكثر تنافسية واستدامة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات".

وفي إطار مشاركته في المعرض، استضاف المركز الزراعي الوطني مجموعة من المزارعين المحليين، ونظم لهم جولات بأبرز أقسام المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات والأدوات الزراعية، وإشراكهم في صياغة الحلول وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، بما يسهم في تحسين الممارسات الزراعية وتعزيز منظومة الزراعة المحلية.

وركزت الجولات على التعريف بالتقنيات التي تدعم رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير منظومة الشهادات الزراعية والعضوية، وتحسين تسويق المنتجات المحلية وسلاسل الإمداد، وذلك في إطار نهج المركز القائم على مبدأ «المزارع أولاً»، الذي يشكل الركيزة الأساسية لعمله ومبادراته وشراكاته.

وألقى سلطان سالم الشامسي كلمة رئيسية في افتتاح المعرض، تناول خلالها الدور المحوري للمزارعين في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الغذائية، تلتها جلسة حوارية مفتوحة بعنوان «مستقبل الغذاء الأكثر جاهزية: من الاعتماد العالمي إلى الجاهزية الإقليمية».

ناقشت الجلسة سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع المحاصيل، ودعم تنافسية المزارعين، وتوظيف الأبحاث العلمية في تطوير الزراعة، ورفع جودة المنتج الإماراتي من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية «UAE G.A.P.».

تأتي مشاركة المركز في المعرض ضمن جهوده لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المتخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات، واستكشاف التقنيات والابتكارات الزراعية وتحويلها إلى حلول عملية تلبي احتياجات المزارعين، وتساعدهم على تطوير ممارساتهم ورفع كفاءة إنتاجهم، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة وتنافسية القطاع الزراعي الوطني.

يُعد معرض «جرو تيك الشرق الأوسط»، المعروف سابقاً باسم «أجرا الشرق الأوسط»، من المعارض والمؤتمرات الزراعية الأطول استمرارية في المنطقة، إذ يمتد تاريخه إلى 17 عاماً، ويجمع المزارعين والمنتجين والجهات الحكومية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والموزعين والخبراء من الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.

ويغطي المعرض قطاعات الزراعة والاستزراع المائي والثروة الحيوانية والدواجن وصحة الحيوان، إلى جانب الزراعة المستدامة والتجديدية والتكنولوجيا الزراعية والزراعة الذكية.