"أوهانا" تبيع 92% من وحدات المرحلة الثانية من "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز" بقناة ياس

أبوظبي في 27 أكتوبر/وام/ سجلت شركة "أوهانا" للتطوير العقاري بيع 92% من وحدات المرحلة الثانية من مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا"، الواقع على الواجهة المائية في قناة ياس بأبوظبي، خلال أقل من 48 ساعة من بدء المبيعات، مع بيع جميع وحدات "التاون هاوس" و"الدوبلكس"، وذلك بعد بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل خلال 72 ساعة من طرحها في وقت سابق من العام الجاري.

شكل المقيمون في دولة الإمارات 85% من إجمالي المشترين، بينهم مواطنون إماراتيون بنسبة 53%، فيما بلغت نسبة المشترين من خارج الدولة 47%، وذلك ضمن المرحلة الثانية التي تضم 619 وحدة سكنية تتنوع بين وحدات "تاون هاوس" و"دوبلكس"، وفلل من أربع وخمس غرف نوم، مع خطط سداد بنسبة 30/70 للمواطنين الإماراتيين و35/65 للجنسيات الأخرى.

ويمتد مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا" على مساحة إجمالية تبلغ 1.67 مليون متر مربع، وتخصص أكثر من 55% من مخططه الرئيسي للحدائق والمساحات الخضراء.

وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة "أوهانا" للتطوير العقاري، إن نتائج المبيعات تعكس استمرار الطلب على المشروع، الذي يجمع بين السكن والرياضة والعافية وأسلوب الحياة، مشيراً إلى أن بيع المرحلة الأولى بالكامل خلال 72 ساعة أظهر مستوى الإقبال على المشروع، فيما يعكس أداء المرحلة الثانية استمرار اهتمام المشترين به.

وأضاف أن المشروع يأتي في سياق التطور العمراني الذي تشهده أبوظبي وتعزيز مكانتها وجهة للسكن والاستثمار، مؤكداً حرص الشركة على الإسهام في هذا التوجه ودعم النمو المتواصل للإمارة.

من جانبه، قال مصطفى السماك، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أوهانا" للتطوير العقاري، إن الشركة وفريق العمل وشركاءها من الوسطاء العقاريين عملوا على تنظيم إجراءات المبيعات وتوفير تجربة سلسة للمشترين.

وأضاف أن تسجيل محطتين بارزتين في مبيعات المشروع خلال العام الجاري يعكس جهود فرق العمل والوسطاء، إلى جانب الطلب على المجتمعات السكنية المصممة للاستخدام طويل الأمد، مشيراً إلى أن ثقة العملاء تضع على الشركة مسؤولية تسليم المنازل وفق المعايير التي التزمت بها.

يضم المشروع أكاديمية "مانشستر سيتي" للتدريب، مدعوما بمرافق للاستشفاء، إلى جانب "سيتي كافيه" و"سيتي لاونج"، ومرافق للياقة البدنية والعافية تركز على الأداء، وناد رياضي في المرسى يوفر أنشطة الرياضات المائية، كما يشمل ممشى على الواجهة المائية يضم منافذ تجارية ومطاعم ووجهات ترفيهية.

وتتواصل أعمال البناء في المرحلة الأولى منذ وضع حجر الأساس في سبتمبر الماضي، على أن يتم تسليم الوحدات على مراحل بحلول عام 2029.