ولي عهد أبوظبي يحضر مأدبة عشاء أقامها رئيس وزراء كندا

أوتاوا في 27 أكتوبر/وام/ حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مأدبة عشاء رسمية أقامها معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.

ورحّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي مارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموّه والوفد المرافق، وعبر عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة