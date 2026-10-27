جهاز الإمارات للمحاسبة ينظم النسخة الثانية من "الاجتماع السنوي للأجهزة المحلية 2026"

دبي في 27 أكتوبر / وام / نظم جهاز الإمارات للمحاسبة، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية في دبي اليوم النسخة الثانية من الاجتماع السنوي للأجهزة المحلية 2026، في فندق مندرين أورينتال داون تاون - دبي، بمشاركة القيادات والفرق المتخصصة من الأجهزة المحلية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في مجالات الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد المالي والإداري.

يأتي تنظيم النسخة الثانية من الاجتماع استكمالاً للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الأجهزة الرقابية، والبناء على ما تحقق من تعاون وتبادل للخبرات، بما يسهم في تطوير أطر العمل المشترك ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وتعزيز تكامل الجهود لحماية الموارد العامة والوقاية من الفساد المالي والإداري ومكافحته.

تضمن الاجتماع حوارات وجلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية أتاحت للمشاركين استعراض التجارب والممارسات المهنية. ومناقشة التحديات والفرص المشتركة، وبحث سبل تطوير القدرات المؤسسية وتوظيف الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة للارتقاء بمنظومة الرقابة والتدقيق وتعزيز آليات الكشف عن المخالفات والحد من ممارسات الفساد المالي والإداري.

ويشكل الاجتماع منصة لتعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية المشتركة في حماية الموارد العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.