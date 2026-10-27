توجه أوروبي لإعادة هيكلة "فرونتكس" للتدخل السريع وإدارة أزمات الحدود

بروكسل في 27 أكتوبر / وام / تتجه المفوضية الأوروبية لتوسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" وتحويلها إلى وكالة متخصصة في ترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد.

وقررت المفوضية طرح مقترح تشريعي لإعادة هيكلة الوكالة ومقرها وارسو، لتعزيز قدراتها التشغيلية في توقع الأزمات والاستجابة لها دون استقطاب حرس من الدول الأعضاء.

وتشمل الصلاحيات المقترحة نقل المهاجرين بين دول ثالثة لتسريع عمليات الإعادة، وذلك استكمالا لإطار تنظيمي أقره المشرعون يتيح إنشاء مراكز إعادة خارجية.

وتسعى المفوضية لتمكين "فرونتكس" من التدخل في الطوارئ الحدودية خلال 24 ساعة، مما يمنحها مرونة تنفيذية أكبر لمواجهة الأزمات وإبعاد من لا يملكون حق البقاء القانوني.