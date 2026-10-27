"خورفكان للمعاقين" يبدأ معسكراً بتايلاند لتطوير الأداء والخطط التكتيكية

خورفكان في 27 أكتوبر/ وام / اعتمد نادي خورفكان للمعاقين برنامجا لتطوير الأداء الجماعي، والخطط التكتيكية، والاحتكاك مع فرق مميزة، لفريقي كرة الهدف وتنس الطاولة في تايلاند، خلال الفترة من 27 أكتوبر الحالي حتى 9 نوفمبر المقبل، استعدادا للموسم الرياضي 2026–2027.

وغادرت بعثة النادي المؤلفة من 13 لاعبا إلى بانكوك اليوم برئاسة علي أحمد النقبي، أمين السر العام، استعدادا لبدء مراحل الإعداد غدا وفق الخطة المقررة.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن برنامج الإعداد ضمن استراتيجية النادي لتطوير الأداء الرياضي، مشيداً بجهود مجلس الشارقة الرياضي، وحرصه على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء برياضة ذوي الإعاقة، ودعمه المستمر ومساندته لبرامج النادي ومعسكراته التدريبية، لرفع قدرات اللاعبين.

وأوضح الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية المعسكرات الخارجية للارتقاء بالمستويات الفنية والبدنية للاعبين، ودورها في اكتساب الخبرات وتعزيز القدرة التنافسية، والاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي والمباريات الودية.