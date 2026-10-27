شُرطة الشارقة و"وقاية" يعززان منظومة الوقاية والسَّلامة المهنيَّة

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / وقَّعت القيادة العامة لِشرطة الشارقة اليوم اتفاقية تعاون مع "وقاية" المشروع المُشترك بين "بيئة" و"الكوكب الأخضر" لاعتماد "وقاية" جهةً مُعتمدةً لِتقديم البرامج التَّدريبيَّة في هذا المجال بما يدعم جهود تطوير منظومة العمل الوقائيّ والارتقاء بكفاءة التَّدريب والتَّأهيل في مجالات الوقاية والسَّلامة المهنيَّة.

وقَّع الاتفاقية اللِّواء الدُّكتور أحمد سعيد النَّاعور مدير عام الإدارة العامَّة للوقاية والسَّلامة بشرطة الشَّارقة وعلي النقبي الرَّئيس التَّنفيذي لِشركة "وقاية" بحضور سعادة خالد الحريمل الرَّئيس التَّنفيذيّ ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" عضو مجلس إدارة شركة "وقاية" والعميد خالد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامَّة لِلوقاية والسَّلامة والعميد راشد الفردان مدير إدارة الصَّحَّة والسَّلامة المهنيَّة إلى جانب عدد من الضُّباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكَّد اللِّواء الدكتور أحمد سعيد النَّاعور أهميَّة توسيع آفاق التَّعاون مع المؤسَّسات الوطنيَّة والجهات المُتخصِّصة وتعزيز التَّكامل في توظيف الخبرات والإمكانات المُشتركة لِدعم الجهود الوقائيَّة والارتقاء بمعايير السَّلامة والحدّ من المخاطر مُشيرًا إلى أنَّ هذه الشَّراكات تُسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية وتطوير منظومةٍ مُتكاملةٍ تُعزِّز أمن المجتمع وسلامته وتدعم جودة الحياة واستدامة الأمن والأمان في إمارة الشَّارقة.

وقال علي النقبيّ نسعد بالشراكة مع القيادة العامَّة لِشرطة الشَّارقة والتي تُمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو تعزيز التَّعاون المؤسَّسيّ وتطوير برامج التَّدريب في مجالات الوقاية والسَّلامة المهنيَّة بما يُسهم في رفع كفاءة التَّأهيل وترسيخ ثقافة الوقاية وتطبيق أفضل الممارسات التي تُعزِّز سلامة الأفراد وبيئات العمل في إمارة الشَّارقة.

وتتضمَّن الاتفاقية تعزيز التَّعاون المُشترك في تنظيم وتنفيذ البرامج التَّدريبيَّة المُتخصِّصة في مجالات الوقاية والسَّلامة المهنيَّة لِلفئات العماليَّة العاملة في الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص والذي يشمل القطاع الإنشائيّ والصِّناعيّ والتِّجاريّ والموضوعات ذات الصّلة وفق الأنظمة والسِّياسات المعمول بها إلى جانب اعتماد البرامج التَّدريبيَّة وتقييمها وضمان جودتها ومُخرجاتها بمَا يُسهم في رفع كفاءة التَّدريب والارتقاء بمستوى التَّأهيل والتَّخصُّص في المجالات الوقائيَّة.