14 شركة إيطالية تعرض ابتكارات المجوهرات والتقنيات المتقدمة في معرض دبي 2026

دبي في 27 أكتوبر/ وام / تشارك 14 شركة إيطالية في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي 2026 الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي بدعم من وكالة التجارة الإيطالية.

وتواصل إيطاليا تعزيز حضورها في قطاعي المجوهرات وتكنولوجيا صناعة المجوهرات في الإمارات حيث بلغت قيمة صادراتها من المجوهرات الجاهزة إلى الدولة 793 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 فيما ارتفعت حصتها السوقية إلى 9.8 بالمئة مقارنة بـ7.65 بالمئة خلال عام 2025.

كما تواصل إيطاليا تعزيز حضورها في قطاع تكنولوجيا صناعة المجوهرات إذ بلغت صادراتها من آلات ومعدات معالجة وتصنيع المجوهرات إلى الإمارات 18 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 وبلغت حصة إيطاليا من السوق 7.29 بالمئة لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدّرة لآلات ومعدات معالجة المجوهرات إلى دولة الإمارات خلال الفترة ذاتها.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع منظومة صناعة المجوهرات الإيطالية التي تجمع بين الحرفية والتصميم المعروفين عالمياً وبين تقنيات التصنيع المتقدمة والهندسة الدقيقة والخبرات المتخصصة في عمليات الإنتاج.

وتتولى مجموعة المعارض الإيطالية إدارة المشاركة الجماعية للشركات الإيطالية فيما تستضيف وكالة التجارة الإيطالية الجناح الإيطالي لدعم الشركات المشاركة وتسهيل التواصل التجاري وتوفير مساحة مخصصة للقاء المشترين والمصنّعين والموزعين والجهات العاملة في القطاع.

وتجمع المشاركة الإيطالية شركات تمثل مجالات متعددة ضمن سلسلة الإنتاج في قطاع المجوهرات مع تركيز خاص على الآلات والأتمتة والتصنيع الدقيق وتقنيات الليزر والمواد المتخصصة وحلول الإنتاج المتقدمة إلى جانب المجوهرات الجاهزة.

وتضم قائمة الشركات المشاركة كلاً من: باليستري تكنولوجيز جيوستي تك - جي بي ميكانيكا إيتالفيميت إيتاليمبيانتي أورافي آند تيرا أوتوميشن زون كرياتيف برونزالور باندورا ألويز فريسيسيما فارو سي إم إم أو يوروجرافيت أوبتيكوم أوروستوديو إيتالي وسيسما.

وقال سعادة لورينزو فانارا سفير إيطاليا لدى الدولة إن إيطاليا ودولة الإمارات تجمع رؤية مشتركة تقوم على تقدير الجودة والابتكار والتميز ويجسّد قطاع المجوهرات الإيطالي هذه القيم من خلال الحرفية والتصميم اللذين يحظيان بتقدير عالمي إلى جانب التقنيات المتقدمة والخبرات الصناعية التي تدعم هذا القطاع.

وأضاف سعادته: تمثل مشاركة 14 شركة إيطالية في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي فرصة مهمة لاستعراض هذه الخبرات وتعزيز الروابط التجارية بين إيطاليا ودولة الإمارات.

وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كسوق استراتيجية وبوابة إقليمية مهمة لقطاع المجوهرات الإيطالي مستفيدة من الطلب القوي على المجوهرات الجاهزة عالية الجودة إلى جانب تنامي الفرص في مجالات تقنيات التصنيع المتقدمة وحلول الإنتاج.

وتؤكد أحدث بيانات التجارة اتساع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في هذا القطاع فإلى جانب ارتفاع الحصة السوقية للمجوهرات الإيطالية الجاهزة في الإمارات إلى 9.8 بالمئة بحلول يوليو 2026 بلغت صادرات آلات ومعدات معالجة المجوهرات الإيطالية 18 مليون يورو ما يعكس أهمية دولة الإمارات كسوق نهائية وفي الوقت نفسه كمركز إقليمي يربط الموردين بالمصنّعين والمشترين والموزعين والجهات المعنية في أسواق الشرق الأوسط.

وقال فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي إن أحدث الأرقام تؤكد قوة قطاع المجوهرات الإيطالي في دولة الإمارات سواء على مستوى المنتجات النهائية أو تقنيات التصنيع فقد بلغت صادرات المجوهرات الجاهزة 793 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 فيما سجلت صادرات آلات ومعدات معالجة المجوهرات 18 مليون يورو لتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة بين أكبر موردي هذه المعدات إلى السوق الإماراتية.

وأضاف: تمثل مشاركتنا في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي فرصة لا تقتصر على استعراض تميز "صنع في إيطاليا" بل تمتد إلى خلق فرص أعمال ملموسة للشركات الإيطالية وتمكينها من التواصل مع الشركاء في القطاع وتطوير علاقات تجارية جديدة وتعزيز حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد ماتيو زوباس رئيس الوكالة التجارية الإيطالية قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والإمارات مشيراً إلى تنامي الطلب على المنتجات الإيطالية ولا سيما المجوهرات التي تجمع بين الحرفية التقليدية والابتكار.

وأوضح أن دبي تمثل مركزا تجاريا استراتيجيا وبوابة للأسواق الإقليمية والدولية كما تحرص الوكالة على تعزيز حضور الشركات الإيطالية في الإمارات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا.

وأشار إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة بين موردي المجوهرات إلى السوق الإماراتية بقيمة تقدر بنحو 800 مليون يورو ما يعكس قوة الشراكة التجارية والطلب المتنامي على المنتجات الفاخرة المصنوعة في إيطاليا.

وتأتي مشاركة وكالة التجارة الإيطالية في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي خلال عام 2026 يحمل أهمية خاصة للوكالة إذ تحتفل بمرور مئة عام على تأسيسها تحت شعار "قرن من الترويج لتميّز صُنع في إيطاليا حول العالم".

ويجسد هذا الإنجاز مسيرة تمتد لمئة عام من دعم تدويل الشركات الإيطالية والترويج للخبرات والابتكار والجودة المرتبطة عالمياً بمنتجات "صنع في إيطاليا".

وتعكس المشاركة الإيطالية في المعرض تنوع قطاع المجوهرات في إيطاليا بدءاً من الآلات المتقدمة والأتمتة والهندسة الدقيقة مروراً بتقنيات الليزر والجرافيت والمواد المتخصصة وصولاً إلى المجوهرات الجاهزة.

ويسهم هذا التكامل بين الخبرة التكنولوجية والحرفية الراسخة في تمكين الشركات الإيطالية من مواكبة احتياجات القطاع المتطورة بما يشمل الدقة والكفاءة وجودة الإنتاج والابتكار مع الحفاظ على التميز في التصميم الذي تشتهر به المنتجات الإيطالية عالمياً.

ومن خلال الجناح الإيطالي في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في دبي 2026 تواصل وكالة التجارة الإيطالية دعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الدولية وتعزيز الروابط التجارية بين المصنعين الإيطاليين وشركات المجوهرات والمشترين والموزعين والجهات العاملة في القطاع في دولة الإمارات والمنطقة.