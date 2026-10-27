دائرة الصحة في أبوظبي و"نوفارتس" تفعلان التجارب السريرية من المرحلة الثالثة

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة "نوفارتس"، بدء تفعيل مركز أبوظبي للتجارب السريرية من خلال برامج الشركة العالمية للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة، في مجالات علوم الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وعلم المناعة، بما يعزز الربط بين القدرات البحثية في أبوظبي وبرامج التطوير السريري الدولية، ويوفر فرصاً للباحثين المحليين والمرضى المستوفين لشروط المشاركة للإسهام في الأبحاث السريرية.

ويأتي تفعيل المركز بعد عامين من التعاون بين الجانبين، منذ توقيع مذكرة تفاهم في 5 يونيو 2024، ركزت على تعزيز التعاون في الأبحاث السريرية وتقديم الأدلة العلمية والابتكار في الرعاية الصحية وتطوير القدرات والكفاءات، بما أسهم في إرساء الأسس اللازمة لإطلاق برامج التجارب السريرية العالمية من المرحلة الثالثة في أبوظبي.

وتدعم عملية التفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الباحثين والمراكز البحثية، وتيسير إجراءات التحضير للدراسات وإطلاقها بكفاءة، وتحسين آليات تحديد المرضى المستوفين لشروط المشاركة وإحالتهم إلى الدراسات المناسبة؛ بحيث تخضع كل دراسة يخطط لإجرائها والمراكز المشاركة فيها لتقييمات الجدوى ذات الصلة، ومن ثم الحصول على الموافقات التنظيمية والأخلاقية والمؤسسية اللازمة.

وتستند الشراكة إلى مواصلة التنسيق مع الجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات البحثية، والاستفادة من القدرات الحالية لأبوظبي في مجال الأبحاث السريرية، بما يدعم تبادل المعارف والخبرات العلمية والاستفادة من الأدلة المستمدة من الممارسة السريرية الفعلية.

كما تستهدف الجهود تعزيز البيئة البحثية في الإمارة وإتاحة الفرصة لمشاركة المزيد من المراكز البحثية في برامج التطوير السريري الإقليمية والعالمية المناسبة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، إن الإمارة طورت منظومة للبحوث السريرية تجمع الخبرات الصحية والقدرات البحثية ضمن بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، مشيرة إلى أن تفعيل برامج "نوفارتس" العالمية للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة يتيح للباحثين في الإمارة المشاركة في تطوير العلاجات المبتكرة، ويوفر للمرضى المؤهلين فرصاً للمشاركة في دراسات سريرية عالمية.

وأضافت أن التعاون يدعم مكانة أبوظبي في مجال علوم الحياة، ويعزز بيئة البحوث والابتكارات التي تسهم في تطوير العلوم الطبية وتحسين مستويات رعاية المرضى.

من جانبه، قال محمد عز الدين، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في شركة "نوفارتس"، إن التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي خلال العامين الماضيين أسهم في بناء أسس للبحوث السريرية، وتعزيز جاهزية المراكز البحثية وتطوير القدرات العلمية.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط الإمكانات البحثية في أبوظبي ببرامجها البحثية العالمية، وتوسيع فرص مشاركة المرضى في البحوث السريرية عالية الجودة، ودعم الجيل القادم من الباحثين في المنطقة، بالتعاون مع الشركاء.

وتهدف دائرة الصحة في أبوظبي وشركة "نوفارتس"، من خلال تعزيز القدرات المحلية والارتباط بشبكات البحث العالمية، إلى تهيئة بيئة تتيح تفعيل الدراسات بكفاءة، وتمكين الباحثين والفرق السريرية من إجراء أبحاث عالية الجودة، وتوسيع فرص اطلاع المرضى المؤهلين على البحوث السريرية والمشاركة فيها.