رأس الخيمة تستضيف "هايلاندر لتسلّق القمم" يومي 21 و22 نوفمبر

رأس الخيمة في 27 أكتوبر/ وام / تستضيف إمارة رأس الخيمة يومي 21 و22 نوفمبر المقبل النسخة الجديدة من فعالية "هايلاندر" للمشي لمسافات طويلة، التي تتضمن إطلاق سلسلة "هايلاندر لتسلّق القمم" للمرة الأولى، بمشاركة عشاق المغامرات والمشي الجبلي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لسياحة المغامرات والطبيعة.

وتتيح الفعالية للمشاركين خوض تجربة استكشافية عبر الأودية والقرى الجبلية والمسارات الوعرة في جبال الحجر، عند سفح جبل يبانة والمناطق المحيطة بجبل جيس، من خلال مسارات تتميز بارتفاعاتها وانحداراتها، وتجمع بين التحدي البدني واستكشاف الطبيعة والتعرف إلى المجتمعات الجبلية المحلية.

وتقدم النسخة الجديدة مسارين للمشاركين من عمر 18 عاماً فما فوق، يتناسبان مع مستويات اللياقة البدنية والخبرة في المشي الجبلي، حيث يمتد المسار الأول لمسافة 7 كيلومترات ويقام يوم 22 نوفمبر، ويتضمن صعوداً ونزولاً بإجمالي 400 متر لكل منهما، وصولاً إلى ارتفاع أقصى يبلغ 600 متر.

أما المسار الثاني، فيقام على مدى يومين، 21 و22 نوفمبر، ويمتد لمسافة نحو 15 كيلومتراً، ويتضمن صعوداً بنحو 845 متراً ونزولاً بنحو 812 متراً، وصولاً إلى ارتفاع أقصى يبلغ نحو 1190 متراً، مع المبيت في مخيم جبلي على ارتفاع يقارب 1050 متراً.

وينطلق مسار اليوم الواحد من وادي خمد ويعود إليه، مروراً بممرات صخرية ومنحدرات جبلية وإطلالات طبيعية، فيما يمر مسار اليومين عبر دروب القرى القديمة والأدراج الحجرية، وصولاً إلى قريتي ديرة تاكم وديرة حلق، حيث يقضي المشاركون ليلتهم في مخيم جبلي قبل استكمال الرحلة في اليوم التالي.

وتوفر الفعالية للمشاركين فرصة استكشاف التضاريس الجبلية والتعرف إلى طبيعة الحياة في المناطق المرتفعة، إلى جانب تعزيز ثقافة المشي الجبلي والأنشطة الرياضية المرتبطة بالطبيعة، مع التركيز على القدرة على التحمل والمثابرة بدلاً من التنافس على السرعة.

وتتضمن الفعالية إجراءات للسلامة تشمل تحديد المسارات بعلامات إرشادية واضحة، وتوزيع المشرفين وفرق الإسعافات الأولية عند نقاط محددة لتقديم الدعم والمساعدة، إلى جانب تطبيق إجراءات خاصة لضمان سلامة المشاركين في حال تعذر استكمال الرحلة.

كما تركز الفعالية على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركين على المحافظة على نظافة المناطق الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الجبلية، انسجاماً مع مبادئ السياحة المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وتعد "هايلاندر"، التي تأسست في كرواتيا عام 2017، إحدى السلاسل العالمية المتخصصة في تنظيم فعاليات المشي لمسافات طويلة؛ إذ تنظم أكثر من 30 فعالية سنوياً في ما يزيد على 20 دولة، وتتراوح مدة رحلاتها بين يوم واحد وخمسة أيام.

وأسهمت استضافة رأس الخيمة للفعالية على مدى خمسة أعوام في استقطاب آلاف المشاركين من أنحاء العالم، وتعزيز حضور الإمارة على خارطة السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، مستفيدة من تنوع تضاريسها الجبلية ومقوماتها الطبيعية.