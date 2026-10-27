مدينة مصدر تستضيف فعالية للتقنيات الحيوية والفضاء التجاري بالتعاون مع "فاست سبيس"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / استضافت مدينة مصدر، بالتعاون مع شركة "فاست سبيس Vast Space"، فعالية متخصصة في التقنيات الحيوية والفضاء التجاري، بهدف جمع الجهات المعنية بقطاعي علوم الحياة واستكشاف الفضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص توظيف المنصات الفضائية التجارية في تطوير التطبيقات الحيوية وإيجاد حلول للتحديات على الأرض.

وأكد كريم دين، رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الفعالية تمثل منصة تجمع الجهات المعنية تحت سقف واحد، بما يسهم في تعزيز الحوار وتطوير الشراكات على المستويين المحلي والدولي، ودعم نمو منظومة الابتكار في المدينة.

وقال إن مدينة مصدر تحتضن منظومة متكاملة ومتنوعة تشمل علوم الحياة وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والطاقة والمركبات الذكية ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن هذا التنوع يتيح للجهات العاملة ضمن المنظومة الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، وتطوير أوجه التعاون فيما بينها.

وأضاف أن المدينة تضم مختبر "بايوسفير لابز Biosphere Labs"، وهو مرفق مختبري متخصص يمكنه استيعاب ما يصل إلى 37 شركة لإجراء أنشطة البحث والتطوير، بما يدعم نمو الشركات وتطوير ابتكاراتها في المجالات العلمية والتكنولوجية.

من جانبها، أعربت سونيتا ويليامز، رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والمستشارة لدى شركة "فاست سبيس"، عن سعادتها بالمشاركة في ندوة حول التقنيات الحيوية والفضاء التجاري واستثمار مدارات الأرض المنخفضة، تستضيفها مدينة مصدر في دولة الإمارات.

وقالت إن الندوة تتيح فرصة للقاء مجموعة متنوعة من المهتمين باستكشاف سبل الاستفادة من المنصات الفضائية التجارية في تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، والإسهام في إيجاد حلول للتحديات على الأرض، مؤكدة أهمية التواصل بين الخبراء والجهات المعنية لبناء علاقات مهنية وتبادل الأفكار والخبرات.

وأضافت أن هذه اللقاءات تعزز فرص التعاون في مجال الاستخدام التجاري للفضاء واستكشافه، بما في ذلك المهمات المستقبلية إلى القمر وما وراءه، معربة عن تطلعها إلى الإسهام في تمكين الشركات والجهات العاملة في هذا المجال من تحقيق إنجازات نوعية في تطوير الأنشطة الفضائية التجارية واستكشاف الفضاء.