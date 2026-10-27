الجزيرة والوحدة يواجهان المحرق والخالدية البحرينيين غدا في دوري أبطال آسيا 2

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / يستأنف فريقا الجزيرة والوحدة غداً مشوارهما في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، من خلال مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة القارية.

ويخوض الفريقان المواجهتين بروح معنوية مرتفعة، بعد تأهلهما الأسبوع الماضي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويستضيف فريق الجزيرة نظيره المحرق البحريني في الساعة الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد، ضمن مباريات المجموعة الثانية فيما يحل الوحدة ضيفاً على الخالدية البحريني في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد البحرين الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويدخل الجزيرة المباراة متصدراً جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز وتعادل، وبفارق نقطة واحدة عن نادي أركاداغ التركماني، صاحب المركز الثاني، والمحرق، صاحب المركز الثالث، ولكل منهما 3 نقاط.

ويتطلع الجزيرة إلى مواصلة الانتصارات وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويتطلع الوحدة إلى الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، حصدها من فوزين متتاليين على الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي على الترتيب، متقدماً بفارق 3 نقاط على الكويت الكويتي، صاحب المركز الثاني، فيما يحل ناساف، والخالدية في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.