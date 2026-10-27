بلدية دبي تنظم أسبوع الأمن السيبراني لتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة

دبي في27 أكتوبر/ وام / تنظم بلدية دبي، خلال الفترة بين 27 إلى 29 أكتوبر الحالي، النسخة الأولى من "أسبوع الأمن السيبراني" وذلك تزامنًا مع شهر التوعية العالمي بالأمن السيبراني.

وتهدف الفعالية، إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وأمن المعلومات ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والتهديدات السيبرانية وتمكين الموظفين من تبني وتطبيق الممارسات الآمنة في بيئة العمل.

وتتضمن الفعالية مجموعة من الجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية والتجارب التوعوية إلى جانب معرض مصاحب، وتسلط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني والهندسة الاجتماعية التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء أداء مهامهم اليومية بما في ذلك الرسائل الاحتيالية والروابط المزيفة وانتحال صفة المسؤولين.

وتتيح هذه الأنشطة للموظفين التعرف إلى التهديدات السيبرانية وسبل التعامل معها وتعزيز قدرتهم على اكتشاف محاولات الاحتيال وتجنب الممارسات التي قد تعرض البيانات والأنظمة للخطر.

ويُشارك في الأسبوع، عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والتجارب في هذا المجال.

وتشمل قائمة المشاركين مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وكليات التقنية العليا، وجامعة دبي، وأكاديمية "Exploit3rs" للأمن السيبراني، و"مورو ديجيتال هب"، ومزوّد خدمات وحلول الأمن السيبراني "Help AG Middle East".

وتأتي الفعالية في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وأمن المعلومات وترسيخ الممارسات التي تسهم في حماية بيانات المؤسسة وأنظمتها وأصولها الرقمية.

وقال المهندس ناصر حسن، مدير مكتب الأمن المؤسسي في بلدية دبي، إن البلدية تحرص من خلال أسبوع الأمن السيبراني على تعزيز وعي موظفيها بالمخاطر والتهديدات الرقمية وترسيخ الممارسات التي تجعل حماية المعلومات والأنظمة والأصول الرقمية جزءاً من العمل اليومي.

وشملت الفعاليات المصاحبة متاهة الأمن السيبراني "Cyber Maze" التي ضمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية لاختبار وتعزيز الوعي الأمني لدى المشاركين وتنمية قدرتهم على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها بأسلوب تفاعلي وممتع، إلى جانب المعرض المتخصص الذي يستعرض الحلول والتقنيات والممارسات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وورش توعوية متخصصة تتناول أبرز التهديدات السيبرانية بما في ذلك التهديدات في عصر الذكاء الاصطناعي وحماية الهوية الرقمية والمعلومات الشخصية.