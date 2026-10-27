أبوظبي تحتضن اليوم العالمي للجودو وقرعة بطولة "جراند سلام"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / تحتضن أبوظبي غدا احتفال اليوم العالمي للجودو، وقرعة بطولة "أبوظبي جراند سلام- 2026"، التي تنطلق منافساتها بعد غد بصالة مبادلة أرينا، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 29 الى 31 أكتوبر الحالي، بمشاركة نخبة أبطال العالم، وتفتتح في دورها التمهيدي بمنافسات الأوزان الخفيفة تحت 48، و52، و57، للسيدات و60، و66 كجم للرجال، وتليها في اليوم الثاني منافسات خفيف المتوسط، تحت 63، و70، و73، و81 كجم للجنسين.

وسيشهد السبت المقبل منافسات الوزن الثقيل لتحت وفوق 78 كجم، وتحت 90 كجم، وتحت وفوق 100 كجم، كما سيقام على هامش سحب القرعة احتفال اتحاد الإمارات للجودو باليوم العالمي للعبة، تحت شعار "الانتماء"، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي، ورؤساء البعثات واللاعبين، لتأكيد قيم التضامن والصداقة.