منتدى الاستثمار الفلسطيني في دبي يطلق 3 مبادرات لدعم الشركات الناشئة

دبي في 27 أكتوبر/ وام / استضافت دبي، الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلسطيني، الذي نظمه مجلس الأعمال الفلسطيني في معهد الابتكار التابع للمدينة المستدامة، بمشاركة أكثر من 20 مشروعاً وشركة ناشئة، وحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والقيادات الاقتصادية والأكاديمية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، ودعم توسع الشركات الفلسطينية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرض المنتدى مشاريع مبتكرة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتعليم والصحة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والبناء الذكي والحلول الرقمية، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة لريادة الأعمال، شملت صندوق "ابتكار"، و"إنترسكت"، وحديقة فلسطين التكنولوجية، و"مينا كاتاليست".

وشهد المنتدى مشاركة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية والمستثمرين، من بينهم رولا الشنار، رئيسة مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية، وعبده إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة وومضة كابيتال، ومنى عطايا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ممزورلد"، وربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "بيت.كوم"، وتامر قدومي، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة "فينتشر سوق".

وقال معتصم الداعور، رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني، إن المنتدى يمثل منصة إستراتيجية لربط المستثمرين برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الفلسطينية، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية قائمة على الجدوى الاقتصادية والمصالح المشتركة.

وأكد أهمية الاستفادة من البيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة الإمارات، ومكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار، لتمكين الشركات الفلسطينية من الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، وتطوير شراكات تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.

من جانبه، أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أهمية الاستثمار في الشباب والمواهب المبدعة بوصفه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى دور المؤسسات الأكاديمية في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار.

واستعرض جهود جامعة دبي في دعم ريادة الأعمال من خلال مركز الابتكار والبرامج الأكاديمية المتخصصة، بما يعزز قدرة الشباب على تطوير حلول اقتصادية وتقنية واعدة.

وشهد المنتدى الإعلان عن ثلاث مبادرات لدعم الشركات الناشئة والكفاءات الفلسطينية، تضمنت مبادرة من موقع "بيت.كوم" تتيح للشركات المؤهلة الاستفادة مجاناً من خدمات التوظيف، بهدف تسهيل وصولها إلى الكفاءات المهنية، فيما أعلنت شركة "فورلانسو" إطلاق مبادرة "بال سورسينغ"، وهي وكالة توظيف غير ربحية تعمل من قطاع غزة، لربط المواهب الفلسطينية بأصحاب العمل حول العالم، وكشفت شركة "زيتون فينتشرز" عن مبادرة "زيتون سكيل"، التي تستهدف ربط الشركات الكبرى بالشركات الناشئة الفلسطينية المؤهلة، عبر نموذج تجاري قائم على الدفع مقابل الإنجاز.