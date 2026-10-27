وقف "سعيد بن زايد" يرفد "الفارس الشهم 3" بـ 10 آلاف حقيبة ضمن مبادرة "كسوة الشتاء" لغزة

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / ساهم وقف الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بتقديم 10 آلاف حقيبة شتوية تضم 70 ألف قطعة ملابس ومستلزمات تدفئة، ضمن مبادرة "كسوة الشتاء" التي أطلقتها عملية "الفارس الشهم 3"، وتستهدف مليون مستفيد في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأهالي ومساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية "الفارس الشهم 3"، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعالية تعبئة الحقائب جرت في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسط مشاركة طلابية ومجتمعية واسعة من المتطوعين الذين تولوا تجهيز المساعدات تمهيدا لإرسالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تجسد قيم التكافل والعطاء، وتعكس دور الشباب والمؤسسات التعليمية والإنسانية في دعم العمل الإغاثي الميداني.

وأكد أن مساهمة الوقف في مبادرة "كسوة الشتاء" تأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات الراسخ في نجدة المحتاجين وإغاثة المتضررين، وتأكيدا على الالتزام المستمر بتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

وكشف العفاري أن إجمالي المساعدات الإغاثية المقدمة لقطاع غزة بلغ حتى اليوم أكثر من 131 ألف طن، بكلفة إجمالية بلغت 4.16 مليارات دولار، وهو ما يمثل 46% من إجمالي حجم المساعدات المقدمة للقطاع على مستوى العالم، معربا عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه الجهود الإنسانية.