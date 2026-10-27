نادي غنتوت يطوّر برامج تأهيل فرسان البولو و"فارس أبوظبي"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلن نادي غنتوت للخيل والبولو، تطوير برامج تأهيل الفرسان الناشئين والطلبة عبر برنامج " فارس أبوظبي"، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وأكد النادي في بيان اليوم أن برنامج "فارس أبوظبي" شهد منذ إطلاقه إقبالا كبيرا من الفئات العمرية المختلفة، على برامجه النظرية والعملية، لتعلم ركوب الخيل، إلى جانب زيارات المدارس.

وأشار إلى التحاق 10 فرسان إماراتيين من فئة الناشئين بالبرامج التأهيلية المقامة حاليا في النادي، بإشراف مدربين متخصصين، لتطوير قدراتهم، ومواهبهم، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وقال أحمد علي النعيمي، المدير التنفيذي للنادي، إن البرامج التأهيلية تقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، لترسيخ القيم التراثية لرياضة البولو، ونقل الموروث التاريخي للأجيال الجديدة وتدريبهم على قواعد وأسس ومهارات رياضة الفروسية والبولو.