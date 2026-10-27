رئيس الدولة يمنح طاقم طائرة "فلاي دبي" وسام زايد الثاني..وحمدان بن محمد بن راشد يقلد الأوسمة

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لطاقم طائرة "فلاي دبي"، تقديراً لشجاعتهم ودورهم في الحفاظ على سلامة الركاب في واقعة رحلة "فلاي دبي" يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي.

وقلد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطاقم الأوسمة..مشيداً بدورهم ومستوى المسؤولية التي تحلوا بها في الحفاظ على سلامة المسافرين وأمنهم.

من جانبهم أعرب الطاقم خلال المراسم، عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة لهذا التكريم واعتزازهم بالوسام.

حضر مراسم التكريم..سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وعدد من المسؤولين