شما بنت محمد بن خالد تعتمد إطلاق جوائز المؤسسات لعام 2026-2027 لاكتشاف المواهب وبناء العقول

العين في 27 أكتوبر / وام / اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إطلاق جوائز المؤسسات لعام 2026-2027 برؤيتها المتجددة، بما يعزز رسالتها الثقافية والمجتمعية ويرسخ دورها في اكتشاف المواهب وبناء القدرات.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح لها، أن إعادة إطلاق الجوائز تأتي بعد مرحلة من المراجعة وإعادة البناء استجابة للتحولات التي يشهدها عالم الفكر والإبداع والقراءة، مشيرة إلى أن الغاية تتجاوز تكريم الإنجازات إلى اكتشاف الطاقات الإنسانية ورعاية الأفكار وتحويلها إلى إبداعات تترك أثرا في المجتمع.

وقالت: إننا لا نبحث من خلال هذه الجوائز عن أسماء جديدة نضيفها إلى قوائم الفائزين بقدر ما نبحث عن عقول جديدة تضيف إلى مستقبل مجتمعنا، ونريد لكل جائزة أن تكون بداية لرحلة أخرى من الإبداع، لا مجرد محطة أخيرة للاحتفاء بالإنجاز.

وأوضحت أن منظومة الجوائز صممت لتمتد عبر المراحل العمرية المختلفة إيمانا بأن الإبداع طاقة إنسانية لا تقتصر على فئة عمرية بل تحتاج إلى الرعاية والتمكين، بدءا من طلبة المدارس مرورا بالشباب وصولا إلى صناع الفكر والإنتاج المعرفي والأدبي.

وأضافت أن المؤسسات تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تضع الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته في مقدمة أولويات التنمية، وترسخ بناء العقول أساسا لاستدامة نهضة الإمارات وتقدمها.

وتضم المنظومة ثلاث جوائز رئيسية تتكامل مساراتها في بناء المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية، وهي: جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها الثالثة والعشرين بشعار "أجيال تصنع المستقبل"، وجائزة شما محمد للإبداع الفكري، وجائزة شما محمد للاستدامة البيئية في دورتها الثالثة بشعار "نعيشها خضراء".

وجاء الإطلاق عقب استكمال مجلس الأمناء تطوير المعايير وآليات المشاركة بإشراف المستشارة الثقافية لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذة موزة مبارك القبيسي، وعضوية نخبة من الأكاديميين وهم: الدكتور سيف المحروقي، والدكتورة فاطمة المعمري، والدكتورة عوشة المهيري، والدكتورة سعاد الشامسي، والدكتورة منى الفلاسي، والدكتورة لولوة المرزوقي.

وأكدت أمانة الجائزة أن كافة تفاصيل الفئات وآليات التقديم ستتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.