روسيا تعلن إرسال ناقلة ديزل رابعة للأسواق العالمية.. وتؤكد الطابع التجاري لشحناتها

موسكو في 27 أكتوبر/ وام / كشفت روسيا عن عزمها إرسال ناقلة رابعة محملة بوقود الديزل للتصدير غدا إلى الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها، وذلك بالتزامن مع تعليق الولايات المتحدة عقوباتها على إمدادات الديزل الروسي حتى أبريل 2027، وعقب الرفع المبكر للحظر الذي كان مفروضا على صادرات المشتقات النفطية.

وأوضح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في موسكو، أن إرسال الناقلة الرابعة في 28 أكتوبر الحالي، يأتي استكمالا لتصدير ثلاث ناقلات سابقة محملة بوقود الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

ووصف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، شحنات الديزل الموجهة إلى الولايات المتحدة بأنها ترتيب تجاري وبراغماتي بحت، مؤكدا خلوها من أي شروط أو قيود سياسية مسبقة، وأنها تهدف لمعالجة نقص الإمدادات.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب مباحثات هاتفية جرت في التاسع من أكتوبر الحالي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أكدت موسكو خلالها استعدادها لتزويد الأسواق العالمية والأمريكية باحتياجاتها من النفط ومشتقاته.

-خلا-.