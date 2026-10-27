السعدي يتوج بجائزة "أفضل إعلامي رياضي عربي" في "ذا بيست 2026"

القاهرة في 27 أكتوبر/ وام / فاز الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس، بجائزة "أفضل إعلامي رياضي عربي" ضمن جوائز مهرجان "ذا بيست 2026"، التي أُعلنت نتائجها مساء أمس في القاهرة.

وجاء اختيار السعدي عقب تصدره الاستفتاء الجماهيري والرسمي للجائزة، وفق ما أعلنه منظمو المهرجان، في تتويج لمسيرته في الإعلام الرياضي العربي.

وأُقيم حفل توزيع الجوائز في القاهرة بحضور نخبة من الإعلاميين والرياضيين والفنانين والشخصيات العامة من مصر وعدد من الدول العربية.

ويأتي فوز السعدي تقديراً لمسيرته الإعلامية، وإسهاماته في مجال الإعلام الرياضي، وما قدمه من برامج وتغطيات، إلى جانب دوره في قيادة قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس.

وعقب تسلمه الجائزة، أعرب السعدي عن شكره لمنظمي المهرجان ولمصر، مؤكداً أن التكريم فيها يحمل قيمة خاصة، وأن فوزه يمثل مصدر فخر له كإعلامي إماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر لأبنائها الدعم الذي يمكنهم من تحقيق التميز.

ويُعد مهرجان "ذا بيست" من الفعاليات التي تحتفي بالشخصيات والأعمال المتميزة في مجالات الإعلام والرياضة والفن، من خلال استفتاءات جماهيرية وترشيحات، ويرأسه الصحفي والإعلامي أحمد الهواري.