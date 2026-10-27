الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول العربية على مواجهة الكوارث

القاهرة في 27 أكتوبر/ وام / أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز قدرات الدول العربية على مواجهة الكوارث والحد من مخاطرها، من خلال توفير معلومات وإحصاءات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات ووضع السياسات الوقائية، وتسهم في تحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للأزمات وحماية المجتمعات وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية بشأن الإحصاءات المتعلقة بالكوارث، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، تحت عنوان "تعزيز نظم بيانات الكوارث من أجل وضع السياسات القائم على الأدلة والعمل الاستباقي"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وتستمر حتى 29 أكتوبر الحالي.

وتناقش الورشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية المعنية بإدارة الكوارث والأجهزة الإحصائية في الدول العربية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الفنية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بهدف تطوير آليات جمع المعلومات وتحليلها واستخدامها في مواجهة الأزمات.