10 لاعبين يمثلون منتخب الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام بإسبانيا

دبي في 28 أكتوبر/ وام / يشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام بإسبانيا خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي إلى الأول من نوفمبر المقبل بقائمة تضم 10 لاعبين.

وغادرت بعثة المنتخب إلى إسبانيا اليوم برئاسة أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات.

ويمثل المنتخب في منافسات بناء الأجسام محمد عيسى البلوشي" 65 كجم"، وأحمد رستم "85 كجم"، بينما يخوض خالد بخيت الفلاسي ومطر جمعة الظاهري وعبدالله المرزوقي منافسات الماسترز بأوزان" 80 و85 و90 كجم"، على التوالي.

كما يشارك في الفيزيك، عبدالله أحمد الفلاسي وراشد محمد الحبسي، إلى جانب طارق موسى مبارك في ماسترز الفيزيك، وراشد عوض المهيري في المسكولار فيزيك، وعبدالله مبارك في ماسترز الكلاسيك.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن المشاركة فرصة لإبراز تطور اللعبة في الدولة، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستويات تجسد ما تحظى به الرياضة الإماراتية من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع إلى تتويج العمل المشترك بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين بنتائج تواكب الطموحات، مؤكداً حرصه على توفير متطلبات النجاح وتطوير قدرات اللاعبين، داعيا لخوض المنافسات بروح التحدي والانضباط، وبذل أقصى الجهود، لحصد أفضل النتائج.