كهرباء دبي تطلق «الملهمين الصغار» لتعزيز ابتكارات الطاقة الشمسية لدى الطلبة

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة من مسابقة "الملهمين الصغار" التي تهدف إلى رفع مستوى وعي طلاب المدارس من الصف الرابع إلى الثاني عشر حول الطاقة الشمسية وتقنياتها ودورها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتحفيزهم على ابتكار سبل لاستخدام الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي.

ويدعو مركز الاستدامة والابتكار الطلاب للمشاركة في المسابقة من خلال تصوير مقطع فيديو مدته 90 ثانية حول كيفية استخدام الطاقة الشمسية لتعزيز أسلوب نمط حياة واعٍ ومستدام، أو سرد قصة ملهمة حول دورهم في جعل مدرستهم ومنزلهم أكثر استدامة، أو طرح فكرة بسيطة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، أو تصورهم عن الابتكارات التي يمكن أن تسهم في حماية البيئة.

ويمكن للطلاب إرسال مقطع الفيديو عبر الإنترنت من خلال الرابط https://shorturl.at/iugzi

وقد حظيت مسابقة "الملهمين الصغار" بتفاعل أكثر من 200 مشارك عبر 5 دورات، وتندرج ضمن جهود مركز الاستدامة والابتكار لرفع جاهزية الطلاب والنشء الجديد للمستقبل، ورفع مستوى وعيهم حول ممارسات الاستدامة، وتحفيزهم على الابتكار والمساهمة المؤثرة في مختلف المجالات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تتيح المسابقة منصة لإبراز إبداعاتهم وتنمية تفكيرهم الإبداعي، وتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات وبناء الشخصية، بما يؤهلهم لمتطلبات المستقبل في بيئة محفزة وآمنة.

ويستقبل المركز طلبات المشاركة حتى 6 نوفمبر 2026.