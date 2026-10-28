صناع الحكايات من خمس قارات يلتقون قراءهم في "الشارقة الدولي للكتاب 2026"

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام / يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 نخبة من كبار الأدباء والعلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الذين يحملون إلى جمهور الدورة الخامسة والأربعين حكايات من الأدب والفنون والتاريخ والعلوم ويشاركون تجاربهم وأفكارهم في الرواية والترجمة والسينما والتكنولوجيا قضايا المجتمع ضمن برنامج ثقافي يجمع 106 كتاب ومفكرين من خمس قارات بينهم أسماء حصدت أرفع الجوائز الأدبية العالمية وأخرى تركت بصمتها في مجالات البحث العلمي والإبداع الفني.

ويتيح المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة للجمهور فرصة التعرف إلى تقاليد أدبية متنوعة، والتفاعل مع أفكار وقضايا معاصرة.

وفي مقدمة المشاركين تحضر الكاتبة والرسامة والمترجمة الأمريكية دايزي روكويل الحائزة جائزة "بوكر" الدولية عن ترجمتها إلى الإنجليزية رواية "ضريح الرمل" للكاتبة جيتانجالي شري والمعروفة بإسهاماتها في إيصال الأدب المكتوب باللغتين الهندية والأردية إلى القراء حول العالم.

ويشارك الكاتب والصحفي الأمريكي الكندي جون فايلانت الذي يكتب في الأدب الروائي وغير الروائي وأسهم بمقالات في عدد من المنشورات من بينها "ذا نيويوركر" و"ذا أتلانتيك" و"ناشيونال جيوغرافيك".

وإلى جانب الأدب الروائي والترجمة الأدبية يستضيف البرنامج عالم الأحافير الأمريكي نيكولاس باينسون أمين مجموعات أحافير الثدييات البحرية في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان.

وفي أدب الخيال العلمي والفانتازيا تبرز الكاتبة النيجيرية الأمريكية نيدي أوكورافور الحائزة على جوائز "هوغو" و"نيبولا" و"وورلد فانتسي" والمعروفة بأعمالها الموجهة للكبار والناشئة ومن أبرز مؤلفاتها سلسلة "بينتي" ورواية "من يخشى الموت".

ومن الصين يشارك الروائي وكاتب السيناريو الصيني ليو تشن يون الحائز على جائزة "ماو دون" عن روايته "جملة واحدة تساوي عشرة آلاف جملة" والذي تحولت عدة أعمال له إلى أفلام سينمائية.

وتتصدر الروائية البريطانية كلير ماكينتوش قائمة الأسماء المشاركة في أدب الجريمة والتشويق والتي حلت أعمالها في صدارة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة "صنداي تايمز" وبيعت منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة وتُرجمت إلى 40 لغة كما تشارك الروائية الأمريكية كارين ديون المعروفة بروايتها "ابنة ملك المستنقع" والكاتب البريطاني أبير موخيرجي كما يشارك الكاتب البريطاني ديفيد فينيل المتخصص في روايات الجريمة والتشويق والروايات البوليسية إلى جانب الكاتبة المقيمة في المملكة المتحدة إليزابيث إس. مور.

ويحضر أدب الجريمة التاريخي من خلال الروائي البريطاني وسيم خان مؤلف سلسلة "مالابار هاوس" الذي فازت روايته "منتصف الليل في مالابار هاوس" بجائزة "الخنجر التاريخي" التي تمنحها جمعية كتّاب الجريمة البريطانية.

ومن الأدب إلى قضايا الإدارة والتقنية حيث يحضر الكاتب والأستاذ الجامعي ريحان خان المولود في بريطانيا والمقيم في دبي الذي يجمع بين الكتابة الروائية وموضوعات القيادة والأخلاقيات ويدرّس مقررات للدراسات العليا تتناول الذكاء الاصطناعي والقيادة ومستقبل العمل.

كما يشارك الكاتب والمصمم الأسترالي بيتر غولد الذي يستكشف العلاقة بين القيم الإسلامية والإبداع والتصميم المعاصر وفي مجال التكنولوجيا يستضيف المعرض رائد الأعمال ومقدم البرامج الصوتية الأمريكي برايان مكولوغ حيث يوثق من خلالهما تطورات قطاع التكنولوجيا وتاريخه.

ويستضيف المعرض الروائية وكاتبة السيناريو الألمانية دانييلا تولي مؤلفة رواية "فندق على بحيرة الظلال" الى جانب الصحفية الأمريكية حفصة لودي و الممثلة والمنتجة الجنوب أفريقية سالامينا موسيسي.

ويحضر عالم السينما والكتابة الروائية من خلال الشاعر والمترجم وصانع الأفلام الفلبيني كريستيان إس. كورديرو الحائز جائزة كتّاب جنوب شرق آسيا ومن الفلبين أيضاً يشارك المؤرخ أمبيث آر. أوكامبو مؤلف أكثر من 35 كتاباً والحائز جائزة فوكوكا لعام 2016 في فئة الدراسات الأكاديمية.

وفي الأدب الروائي المعاصر تحضر الروائية الفلبينية كلير بيتيتا دي غوزمان التي تتناول في أعمالها العلاقات الإنسانية والهوية في منطقة جنوب شرق آسيا كما تشارك الشاعرة السنغافورية ناتالي وانغ إلى جانب الشاعر التايلاندي ريوات بانبيبات الحائز جائزة كتّاب جنوب شرق آسيا عام 2004 وجائزة سيلباثورن للفنانين عام 2014.

وتشارك كاتبة أدب الأطفال الغانية إليزابيث إيرين بايتي التي تجمع بين الكتابة للقراء الصغار ومسيرتها المهنية في الكيمياء الحيوية وإدارة المختبرات الطبية و الكاتبة ناز خان.

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار "من صُنع الحكايات"، بمشاركة 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة ضمن برنامج يضم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية ومن خلال استضافة كتّاب وباحثين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم يحتفي المعرض بقدرة الحكايات على تجاوز الحدود ومد جسور التواصل بين الثقافات، وتعميق فهم الإنسان للعالم من حوله.