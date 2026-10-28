اقتصادية رأس الخيمة تنفذ 11 ألف زيارة رقابية خلال الربع الثالث من 2026

رأس الخيمة في 28 أكتوبر / وام / نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 11,639 زيارة رقابية على المنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز استقرار الأسواق وحماية البيئة التجارية.

وأظهرت نتائج الزيارات الرقابية تسجيل نسبة التزام بلغت 85% بين المنشآت التجارية، بما يعكس فاعلية الجهود الرقابية والتوعوية التي تنفذها الدائرة لتعزيز الامتثال للأنظمة وترسيخ الممارسات التجارية السليمة.

وتواصل الدائرة تطوير منظومة الرقابة التجارية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف أصحاب الرخص التجارية لتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية، والحد من المخالفات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال منظمة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، حرص الدائرة على تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية لتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.

وقال إن التكامل بين الرقابة الميدانية والتوعية المستمرة يسهم في رفع مستوى امتثال المنشآت التجارية، وتعزيز مسؤوليتها تجاه المستهلكين، بما يدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ويعزز الثقة في أسواق الإمارة.