شرطة دبي: تكامل الجهود الحكومية وشبه الحكومية ساهم في خفض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري

دبي في 28 أكتوبر / وام / أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، ساهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة.

وأوضحت شرطة دبي، خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية» في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.

وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، وسعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وسعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي تنظيم الملتقى بالتزامن مع «عام الأسرة» وشهر التوعية بالأمن السيبراني، في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوقاية المجتمعية وتوسيع الشراكات المؤسسية ورفع مستوى الوعي بالممارسات الاحتيالية، خصوصاً في البيئة الرقمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أهمية تعزيز وعي الأفراد والأسر بأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها.

وقال معاليه إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية.

وأضاف أن نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير المبادرات الوقائية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

من جانبه، أكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي أن شرطة دبي أنشأت قبل عامين، بتوجيهات معالي القائد العام، مركزاً متخصصاً لمكافحة الاحتيال، لمواكبة تطور أنماط الجرائم الاحتيالية وتعزيز قدرات الرصد والتحليل والاستجابة للبلاغات.

وأوضح أن المركز يعمل على تطوير آليات متابعة الجرائم الاحتيالية واكتشاف أساليبها المستحدثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال إن مواجهة الاحتيال تتطلب الجمع بين العمل الأمني المتخصص والوقاية الاستباقية والتوعية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية دور الأسرة في التعرف إلى محاولات الاحتيال والحد من مخاطرها.

وأضاف أن التعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال» يعكس تكامل الجهود الأمنية والتوعوية، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة مكافحة الاحتيال لمواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة.

وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الشراكات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهمت في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» ووصول رسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن الإدارة تواصل تطوير المبادرات الوقائية وتعزيز التنسيق مع الشركاء لرفع وعي الأفراد بأساليب الاحتيال وحماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة عبر القنوات الرسمية.

وتضمن الملتقى عرضاً مرئياً وجلسات توعوية تناولت أبرز أساليب الاحتيال المستحدثة وطرق الوقاية منها، وأهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذه الجرائم.

واستعرض المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة وسبل حماية البيانات الشخصية.

وتناول المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال، أبرز صور الاحتيال وآليات التعرف إليها وتجنب الوقوع ضحية لها، مؤكداً أهمية سرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة.

وشارك في الملتقى عمر الزعابي، مدير أول أمن سيبراني في هيئة كهرباء ومياه دبي، بكلمة تناولت أمن الأنظمة والخدمات الرقمية وحماية المتعاملين، ودور المؤسسات في التوعية بالمخاطر السيبرانية.

كما استعرض الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والممارسات الوقائية لدى أفراد المجتمع.

وفي ختام الملتقى، كرمت شرطة دبي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الداعمين لحملة «كن واعياً للاحتيال»، تقديراً لإسهاماتهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الأمنية المجتمعية.