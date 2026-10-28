محمد أحمد المر : "يوم زايد المؤسس" يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الوعي بتاريخ الإمارات

دبي في 28 أكتوبر/ وام / أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" باعتماد السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الوعي بتاريخ دولة الإمارات وجذور نهضتها، وإبراز المحطات والشخصيات التي صنعت مسيرتها، وفي مقدمتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أسس برؤيته وحكمته نموذجًا فريدًا في بناء الدول وصناعة مستقبل الشعوب.

وقال معاليه، إن عظمة تجربة الشيخ زايد لا تقاس بما تحقق في عهده من إنجازات فحسب، وإنما بما تركه من مدرسة في القيادة والحكم والعمل الوطني، استطاعت أن تجمع أبناء الإمارات حول رؤية مشتركة، وأن تحول حلم الاتحاد إلى واقع راسخ. وقد أدرك، رحمه الله، أن قوة الأوطان تبدأ من تماسك مجتمعاتها، وأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والثقافة هو الضمان الحقيقي لاستمرار نهضتها وازدهارها.

وأضاف، أن الاحتفاء بيوم زايد المؤسس يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الثقافية والمعرفية لإعادة قراءة مرحلة التأسيس، وتسليط الضوء على ما تزخر به من أحداث ومواقف وشواهد تاريخية، وإتاحتها للأجيال بلغة معاصرة تقرّبهم من تلك المرحلة وتعمّق فهمهم لها ونؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن صون الذاكرة الوطنية مسؤولية ثقافية مستمرة، وأن توثيق تاريخنا وإثراء المحتوى المعرفي حوله يمثلان إسهامًا أصيلًا في تعزيز الهوية الوطنية، وإبقاء تجربة المؤسس حاضرة في الوعي الثقافي للمجتمع.